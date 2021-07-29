台中疫苗第一劑施打逾82萬人 涵蓋率破29%

台中市政府表示，今天新增1例境外移入個案，為38歲男性，曾在美國接種2劑疫苗。另外，截至今天，台中市接種第一劑疫苗達82萬9641人，全市民總人口涵蓋率達29.42%。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例及2例境外移入；無死亡個案。

市府下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會，市長盧秀燕表示，今天沒有新增本土個案，但有1例境外移入個案，為38歲男性，無相關台中公共場域足跡。

提到疫苗接種狀況，盧秀燕說，今天上午開設35個快打站，為補教人員、居家托育、視聽障民眾及全運會參賽選手等4類，共1萬2197人接種疫苗，截至今天，台中市接種第一劑疫苗達82萬9641人，全市民總人口涵蓋率達29.42%。

衛生局長曾梓展說，今天新增的1例境外移入確診者，案15738為38歲男性、貿易公司負責人，已在美國接種兩劑輝瑞疫苗，無台中公共場域足跡，目前住院隔離治療中。

對於唐鳳系統第三輪疫苗施打狀況，曾梓展指出，7月23日至今天，共計施打18萬8983人，第四輪預約有18萬人，但當初中央只承諾配發10萬劑，加上上一輪結餘約2萬劑，約可施打12萬6000人。

曾梓展說，配合疫苗的配撥速度，第四輪開打後，前6天將會減半施打，直到8月5日疫苗到齊後，會開設快打站進行施打，預約率約99.6%，鼓勵市民只要預約成功，應盡量前往施打。