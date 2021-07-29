高美濕地木棧道8月起重新開放 人流管制上限691人

台中市高美濕地木棧道年度維護工程完成，將自8月1日起重新開放民眾進入，並實施人流管制，以691人為限，採一進一出方式控管。為維護民眾安全，每日18時關閉木棧道，並視每日潮汐情況調整時間，呼籲遊客到訪前可先上網查詢開放時段，到訪後也須遵守野生動物保護區與防疫相關規定，避免受罰。

農業局表示，高美濕地木棧道常年浸泡於海水，為維護民眾安全，每年定期進行木棧道維護，往年皆於年底遊客數較少時施作工程，但今年因疫情影響暫停開放，決定先於7月封閉期間提前進行維護工程，兼顧安全與遊客參訪權益。

農業局指出，8月1日高美濕地木棧道將重新開放，但因當日下午適逢滿潮，將提前於16時21分關閉，呼籲民眾可先至高美野生動物保護區生態網查詢當日木棧道開放時間。

此外，民眾也須遵守「高美野生動物保護區分區管制範圍暨相關管制事項」，進入木棧道末端永續利用區供生態體驗，不得從事游泳、浮潛及其他各式需器具輔助的活動或其它經主管機關公告的水域遊憩活動，違者將依野生動物保育法規定裁處5萬元以上、25萬以下罰鍰。

農業局提醒，防疫期間民眾應全程佩戴口罩，並保持社交距離，違者將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，也請到訪民眾遵從現場巡守人員管制，避免受罰。