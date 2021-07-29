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台中多家業者贈防護衣、火鍋套餐 為醫護送暖打氣

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
在立委莊競程、中市議員曾朝榮媒合下，多家業者今日捐贈200件防護衣與100份愛心火鍋套餐、飲料給台中慈濟醫院醫護人員。圖／民眾提供
在立委莊競程、中市議員曾朝榮媒合下，多家業者今日捐贈200件防護衣與100份愛心火鍋套餐、飲料給台中慈濟醫院醫護人員。圖／民眾提供

台中市記帳士公會與有巢氏房屋十期店、全友五金、台中市北屯後備憲兵荷松協會等，在立委莊競程、中市議員曾朝榮媒合下，今日捐贈200件防護衣與100份愛心火鍋套餐、飲料給台中慈濟醫院醫護人員，肯定第一線醫護人員防疫的辛勞與奉獻，由台中慈濟醫院副院長蔡顯揚代表接受。

立委莊競程表示，疫情期間，醫護人員總動員，工作量倍增，相對染疫風險增加，非常辛苦，業者捐贈防護衣與熱騰騰的素食火鍋，以實際行動，支持第一線防疫人員。

市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀說，許多醫護人員為防疫堅守工作崗位，面臨身心靈的巨大壓力，讓人感到心疼、不捨，希望全民團結，幫醫護打氣，對醫護人員致敬，為緊繃的醫療現場注入暖流。

台中市記帳士公會理事長賴妙菊說，疫情期間，醫護人員盡心力守護民眾健康，公而忘私的精神令人敬佩不已，當時就在思考如何善盡微薄力量，提供醫護人員更安全的防護，以表達感謝之意。

有巢氏房屋十期店林志雲與全友五金黃乙展皆表示，疫情期間，除感受醫護人員的辛苦外，眼見許多行業收入成問題，有的房客付不出租金，有些放無薪假及失業的低收家庭，甚至無法溫飽，因此發起募款活動，並結合「還在享火鍋店」，捐贈愛心待用餐餐卷，提供給需要的人。這次捐贈100份愛心火鍋套餐，希望可以讓醫護人員有足夠體力執行勤務。

「還在享火鍋店」負責人陳尉平說，為趕上中午用餐時間，愛心火鍋餐都是今天上午現煮的，專車運送，料理豐富，希望可以補充體力，溫暖醫護人員的胃。

醫護人員 火鍋 愛心

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