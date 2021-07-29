彰化拚防疫與打疫苗 在地農產公司送頂級蔬果箱給縣府

全國防疫警戒降到二級，各縣市都在拚新冠肺炎疫苗施打，彰化縣評估百萬人口要達到最安全的疫苗覆蓋，至少還要半年才要完成，將有賴第一線工作人員與醫護，縣內以無毒健康溫室生產著名的喬伊登農產公司為防疫人員加油打氣，今天捐贈了100盒蔬果箱給彰化縣防疫團隊。

彰化縣副縣長林田富說，鄉親配合防疫工作，彰化才能控制疫情，目前彰化疫苗覆蓋率接近3成，希望8月底能達4成左右，年底時盼達到6、7成，依126萬名鄉親來推估，要有80萬以上人口接種疫苗，每人2劑就是要有160萬劑以上，10月分還要施打流感疫苗35萬劑，所以如果一天注射1萬個人，要6個月才能完成，所以防疫還是條艱辛的路。

林田富表示，喬伊登公司是台灣第一座從歐洲引進先進玻璃溫室設施栽培的科技農業公司，有別於農業傳統的栽培方式，番茄一般都是用荷爾蒙著果，但該公司引進雄蜂授粉，為台灣高科技的農業。