快訊

羽球／台日友好！渡邊勇大輸麟洋配後獻祝福：你們要贏！

直播／無死亡案例！今日新增本土16例、2例境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化拚防疫與打疫苗 在地農產公司送頂級蔬果箱給縣府

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
喬伊登公司是國內採用智慧農業來栽培蔬果的先驅之一，投資二億元打造的番茄方舟溫室。記者林敬家／攝影
喬伊登公司是國內採用智慧農業來栽培蔬果的先驅之一，投資二億元打造的番茄方舟溫室。記者林敬家／攝影

全國防疫警戒降到二級，各縣市都在拚新冠肺炎疫苗施打，彰化縣評估百萬人口要達到最安全的疫苗覆蓋，至少還要半年才要完成，將有賴第一線工作人員與醫護，縣內以無毒健康溫室生產著名的喬伊登農產公司為防疫人員加油打氣，今天捐贈了100盒蔬果箱給彰化縣防疫團隊。

彰化縣副縣長林田富說，鄉親配合防疫工作，彰化才能控制疫情，目前彰化疫苗覆蓋率接近3成，希望8月底能達4成左右，年底時盼達到6、7成，依126萬名鄉親來推估，要有80萬以上人口接種疫苗，每人2劑就是要有160萬劑以上，10月分還要施打流感疫苗35萬劑，所以如果一天注射1萬個人，要6個月才能完成，所以防疫還是條艱辛的路。

林田富表示，喬伊登公司是台灣第一座從歐洲引進先進玻璃溫室設施栽培的科技農業公司，有別於農業傳統的栽培方式，番茄一般都是用荷爾蒙著果，但該公司引進雄蜂授粉，為台灣高科技的農業。

喬伊登公司是國內採用智慧農業來栽培蔬果的先驅之一，投資二億元打造的番茄方舟溫室，喬伊登國際農產公司董事長林孝澤說，疫情期間公司雖也受到衝擊，但身為在地企業，看見彰化縣防疫極為成功，防疫人員相當辛苦，在解封之際，把農產品回饋給防疫人員，後疫情時代各行各業都要學習與病毒和平共處，公司也提供宅經濟電商訂購。

彰化喬伊登農產公司為防疫人員加油打氣，今天捐贈了100盒蔬果箱給彰化縣防疫團隊。記者林敬家／攝影
彰化喬伊登農產公司為防疫人員加油打氣，今天捐贈了100盒蔬果箱給彰化縣防疫團隊。記者林敬家／攝影

流感疫苗 疫情

延伸閱讀

國高中師缺疫苗 南投縣：中央承諾開學前2周完成接種

保護幼童 桃園幼教師已93%打市府補助快篩防疫物資經費

議員籲打疫苗多給診所100元 侯友宜：中央多給預算就補

2男竊機車後騎車逃了150公里到彰化 高雄警10小時逮人

相關新聞

影／台中西屯70公頃農田無水可灌 議員批：新建案肇禍

即將立秋，第二期稻作將犂田插秧，但台中市西屯區60至70公頃農田無水可灌溉，台中市議員楊正中指出，有建案私自砌牆改變地下...

影／歷經3名中市長 「外埔小白宮」外埔圖書館完工開館

有「外埔小白宮」之稱的台中市立圖書館外埔分館今天舉行完工開館典禮，經8年爭取、3年擴建，還歷經3名台中市長任內完工，台中...

特生中心出手救集集老樹 免費提供褐根病新技術及藥劑

農委會特生中心研發治療褐根病新技術，近來與集集鎮公所植物醫生合作，為5棵集集車站前的老鳳凰木治病，免費提供藥劑，將天然抑...

台中多家業者贈防護衣、火鍋套餐 為醫護送暖打氣

台中市記帳士公會與有巢氏房屋十期店、全友五金、台中市北屯後備憲兵荷松協會等，在立委莊競程、中市議員曾朝榮媒合下，今日捐贈...

彰化拚防疫與打疫苗 在地農產公司送頂級蔬果箱給縣府

全國防疫警戒降到二級，各縣市都在拚新冠肺炎疫苗施打，彰化縣評估百萬人口要達到最安全的疫苗覆蓋，至少還要半年才要完成，將有...

台中觀光業者數位行銷培訓開放報名 9月線上免費開課

新冠肺炎疫情下，觀光業首當其衝，為提升業者數位行銷轉型能力，台中市政府觀光旅遊局9月將舉辦線上免費數位行銷培訓課程，邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。