特生中心出手救集集老樹 免費提供褐根病新技術及藥劑

農委會特生中心研發治療褐根病新技術，近來與集集鎮公所植物醫生合作，為5棵集集車站前的老鳳凰木治病，免費提供藥劑，將天然抑菌成分注射到老樹的罹病部位，以去除樹體上的病原菌，期待治療後的樹木，能重現枝葉茂盛的模樣，提供鎮民蔭涼綠蔭，也降低路樹倒塌造成的安全威脅。

集集火車站前民權路上的鳳凰木，樹齡超過30年，染上褐根病及根基腐病後，根部會長出熱帶靈芝，若不醫治將面臨死亡風險，若遇大雨倒塌則有危害安全之疑慮，因此，集集鎮公所委託特生中心免費提供抑菌藥劑，交由公所第一位植物醫師陳佳翰出動救治老樹。

特生中心組長陳建名指出，研發出新的褐根病治療方法，是在褐根病耐病樹種找到有效的抑菌成分，針對老樹罹病部位，鑽孔後透過打氣筒加壓，將篩選出的天然抑菌成分注射老樹體內，使其隨維管束組織蒸散輸導作用擴散全株，並可到達地下根部發揮保護效果。

鎮長陳紀衡表示，由於老鳳凰木的樹穴過小，使旺盛且廣泛的根系延展受限，地面浮突的根系及板根，常造成道路鋪面隆起或阻塞水溝；另外，強風後造成滿地的果莢、斷枝，使善後工作繁重，近年頻傳路樹倒伏的意外，也產生用路人的疑慮，最近展開路樹健康狀況的普查。