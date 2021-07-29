聽新聞
test
0:00 / 0:00
特生中心出手救集集老樹 免費提供褐根病新技術及藥劑
農委會特生中心研發治療褐根病新技術，近來與集集鎮公所植物醫生合作，為5棵集集車站前的老鳳凰木治病，免費提供藥劑，將天然抑菌成分注射到老樹的罹病部位，以去除樹體上的病原菌，期待治療後的樹木，能重現枝葉茂盛的模樣，提供鎮民蔭涼綠蔭，也降低路樹倒塌造成的安全威脅。
集集火車站前民權路上的鳳凰木，樹齡超過30年，染上褐根病及根基腐病後，根部會長出熱帶靈芝，若不醫治將面臨死亡風險，若遇大雨倒塌則有危害安全之疑慮，因此，集集鎮公所委託特生中心免費提供抑菌藥劑，交由公所第一位植物醫師陳佳翰出動救治老樹。
特生中心組長陳建名指出，研發出新的褐根病治療方法，是在褐根病耐病樹種找到有效的抑菌成分，針對老樹罹病部位，鑽孔後透過打氣筒加壓，將篩選出的天然抑菌成分注射老樹體內，使其隨維管束組織蒸散輸導作用擴散全株，並可到達地下根部發揮保護效果。
鎮長陳紀衡表示，由於老鳳凰木的樹穴過小，使旺盛且廣泛的根系延展受限，地面浮突的根系及板根，常造成道路鋪面隆起或阻塞水溝；另外，強風後造成滿地的果莢、斷枝，使善後工作繁重，近年頻傳路樹倒伏的意外，也產生用路人的疑慮，最近展開路樹健康狀況的普查。
樹醫陳佳翰表示，抑菌成分不含農藥，對生態環境無負擔亦符合法規，特別適合栽種於公園、學校與道路兩旁的公眾場所樹木施用，採抑菌成分高壓注射的治療方式，施作更簡便有效外，成本更低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言