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影／台中西屯70公頃農田無水可灌 議員批：新建案肇禍

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊正中那上午到現場會勘。圖／楊正中提供
台中市議員楊正中那上午到現場會勘。圖／楊正中提供

即將立秋，第二期稻作將犂田插秧，但台中市西屯區60至70公頃農田無水可灌溉，台中市議員楊正中指出，有建案私自砌牆改變地下水道，另港尾溝溪攔水閘未修復，市府今天下午將到場會勘。

楊正中說，台中市西屯區龍潭、協和二里周遭有60至70公傾農田，近4丶5年需要灌溉的時刻就沒水。龍潭里長張清文到處奔波，仍找不到原因。楊正中上午會勘後，找到「罪魁禍首」是該地區新建案工程，把環中路於台灣大道一側的水溝堵住所致。

另龍潭里張清文里長指出，環中路的灌溉溝渠從台灣大道到五權西路段遲無水，距離立秋只剩一周，周邊農田卻沒水可灌溉，農民急的像熱鍋上的螞蟻，深怕這一年的栽種心血泡湯了！

楊正中議員表示，農田水利會改為農田水利署後，這種狀況更加嚴重。而龍潭社區近年因周邊重劃區，如七期、十二期、水湳經貿園區等地的開發改變灌溉系統。

楊正中指出，去年會勘時他也發現環中路的水道在改成地下化後造成垃圾、淤泥堆積還有樹根穿越溝壁，導致溝道嚴重堵塞，當時沒人要管也無人清，在他協調下才由農田水利署鋸斷樹根以疏通下游灌溉溝。

而今年上半年大旱，好不容易七月盼到水庫有水，沒想到再度發生沒水灌溉，讓當地農民好是心急。楊正中召集相關單位現地會勘後，發覺係台灣大道底下的地下水道被周邊新建案工程砌起擋水閥，導致無水可流至環中路下游灌溉，遂要求相關單位盡速改善、恢復下游灌溉供水。

然而該地灌溉缺水問題，卻是長期以來的問題。楊正中認為龍潭、協和里附近缺水原因，除了係水利局主管台灣大道及環中路地下水道擋水閘太低導致水源流失，還有農田水利屬筏子溪攔水堰近期因雨損壞造成農民無水灌，因此也希望相關單位平日能做好溝渠的保養工作。

農民 地下水 台中市

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