集集火葬場疫情降級不解封 每案人流管制限5人

全國疫情警戒降為第2級，各地方殯儀館原本可以開放辦理公祭，放寬人數管制，但集集鎮私立慈德寺火化場，考量火化場腹地較小，仍請喪家送葬至火化場時，含業者1人、法師1人、家屬3人每案僅限5人，並應落實「實聯制」，量測體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食。

去年全國首例感染新冠肺炎死亡的白牌計程車司機，送往彰投地區唯一民間火葬場進行火化後，業者均加強防護工作，如今隨著疫情嚴峻，5月疫情提升至三級警戒時，南投縣民政處要求火化現場實施人員管制，請喪家民眾送葬至火化場時，每案含業者1人、法師1人、家屬3人，現場限5人旁觀。

日前中央流行疫情指揮中心業宣布，各殯儀館之禮廳、靈堂、火化場、骨灰（骸）存放設施等治喪場所，原本可以按各廳室大小，室內以每人2.25平方公尺計算容留人數，最多50人。