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國高中師缺疫苗 南投縣：中央承諾開學前2周完成接種

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣國高中教師未接種疫苗，中央承諾8月4日起陸續配撥，開學前兩周完成施打。圖／南投縣政府提供
南投縣國高中教師未接種疫苗，中央承諾8月4日起陸續配撥，開學前兩周完成施打。圖／南投縣政府提供

南投縣國高中和補教教職人員等不到疫苗，南投縣長林明溱今天表示，縣府行文中央後，中央承諾開學前兩星期，一定會完成施打，維護校園防疫安全。

由於疫苗不足，南投縣無法統籌施打國高中及補教業教職員工等人員，目前還缺近4千劑。縣府分別在22日全國防疫降級協調會、27日全國疫情研商早報會議建請中央儘快配發專案疫苗 。同時兩度發文給教育部國教署、中央疫情指揮中心，爭取國高中教職員專案疫苗儘快配送。縣府說，只要疫苗到位，南投縣會立即公告施打。

林明溱表示，開學在即，國高中教師沒打疫苗，影響校園防疫安全，他在國中小校長交接場合，告訴學校校長，一度想聯合縣議會等單位向中央抗議。

林明溱說，學校快開學了，他請教育處針對全縣老師造冊，並將名單報到教育部，教育部收到縣府公文，中央已經正式答覆，開學前二星期，學校老師一定會施打疫苗。老師打完疫苗，才能安心在學校推動教育工作。

縣府表示，國高中教職員工施打疫苗，依據中央疫情指揮中心及教育部之政策規定，是屬第七類人員，已完成造册專案處理，中央疫情指揮中心承諾在開學前兩周完成疫苗施打，8月4日會配撥疫苗至各縣市。

疫苗 教育部 疫情

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