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影／被問疫苗不足 盧秀燕：我今天趕時間

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天早上主持台中市立圖書館外埔分館完工開館典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天早上主持台中市立圖書館外埔分館完工開館典禮。記者游振昇／攝影

各縣市長目前都為疫苗不足問題煩惱，台中市長盧秀燕今天早上主持台中市立圖書館外埔分館完工開館典禮後，記者要問她市民關心的疫苗問題，她秒回：「我今天趕時間，不好意思」，即匆匆離去。

台中市西屯區衛生所日前發生兩瓶AZ疫苗遺失事件，市府表示，獲報後立即啟動緊急處置三步驟，包括向警方報案釐清案情、啟動內部政風調查，以及全面檢討疫苗管理流程，目前2瓶疫苗皆已取回，經清點數量與進出帳目相符；台中市長盧秀燕昨天在線上記者會強調，取回的疫苗考量安全不會再使用，此案已要求同仁積極查辦，「若有不法，絕對嚴辦到底。」

市府昨天下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，對於發生疫苗遺失一案，盧秀燕表示，衛生局獲報後已立即報案並通報衛生福利部疾病管制署，由警方調閱監視器並與相關人員釐清案情，衛生局也已啟動政風調查；她強調，此事即使是疏忽也非常不應該，將積極查辦。

中市警局第六分局西屯派出所長金桂明說明，警察局於7月26日接獲衛生局報案AZ疫苗遺失，隨即成立專案小組調閱監視器，發現一名從事資源回收的長者在西屯區公所撿拾紙箱時，在紙箱內發現疫苗，隨後有一名陳姓民眾拾獲後，將疫苗送到衛生局，由衛生局轉知警察局進行相關處置。

衛生局 AZ疫苗 台中市

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