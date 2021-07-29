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疫情下提供1027個就業機會 中市府舉辦視訊徵才2.0活動
疫情下，台中市政府勞工局為協助畢業生與就業市場接軌，特別舉辦「視訊徵才2.0」，提供大甲幼獅工業區、關連工業區及台中港科技產業園區23家優質廠商1027個職缺，其中含括電動車、離岸風電等產業，歡迎求職、轉職及社會新鮮人即日起至8月9日踴躍線上報名，接下來13、14日上午10時至下午3時進行全視訊面試。
勞工局長張大春上午指出，台中市為電動車相關產業群聚城市，聚集許多電動車材料技術及關鍵零組件廠商，因此活動特別邀請即將在台中港園區打造電動車智慧生產基地的車王電子參加，希望吸引具相關技能求職者投入電動車產業，進而帶動台中發展綠色交通產業。
此外，位於台中港方圓3公里為離岸風電產業園區，是風力發電機的零組件及配件主要作業基地，市府為推動綠能政策，此次也邀請「亞太唯一離岸葉片製造商」天力離岸風電科技，提供150個薪資達4萬元以上的工作機會，不限學經歷的職缺也有534個，占總工作機會的5成以上。
台中市就業服務處表示，欲參加此次視訊面試徵才的求職民眾，只需要遵循「線上報名 」、「下載軟體」、「登入面試」3步驟即可在家安心找工作（報名連結： https://www.eso.taichung.gov.tw/2552399/post ），民眾也可多善加運用「安穩僱用計畫」，如符合資格者，政府補助勞工就業獎勵津貼，就業滿2個月，發給1萬元，最高金額2萬元。
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