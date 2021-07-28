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綠批購物節App花大錢僅能抽獎 中市府：今年加行動支付

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民進黨議員批評台中購物節APP花大錢只能抽獎用，要求今年不要重蹈覆轍。圖／議員提供
台中市民進黨議員批評台中購物節APP花大錢只能抽獎用，要求今年不要重蹈覆轍。圖／議員提供

台中市政府8月預定舉辦台中購物節，民進黨市議員表示樂觀其成，做好宣傳再上路，台中購物節App應主動媒合在地業者，協助店家線上購物，不要花大錢只有登錄發票功能。

民進黨議員賴佳微、江肇國、周永鴻指出，振興台中經濟，各界樂觀其成，但市府舉辦活動有專業籌畫，去年App問題多，大部分店家沒有載入自家圖片，互動景點沒名稱、推薦店家都固定幾家，議員質疑去年又花720萬重做一個App，建議今年不要重蹈覆轍。

江肇國表示，去年各項調查顯示疫情下，民眾網購成習慣，這次三級警戒間，網購消費有全齡化的現象，台中市政府這幾年加起來耗資破一、兩千萬購物節App，一直以只有抽獎功能，台中購物節網站或App應媒合在地商家做線上購物的功能，讓購物節更有效益、有看頭。

周永鴻指出，市府強調購物節與在地業者的連結，但兩屆購物節推出兩個App，還看不到為在地業者宣傳及媒合客群的具體成效，應該盤點受衝擊的產業重點行銷，對症下藥，而不是把一般購物炒作成所謂的台中購物節。

市府經發局說明，今年度台中購物節將擴大與行動支付業者合作力度，輔導活動優惠店家開通行動支付服務，降低民眾染疫風險及增加線下消費的便利性，此外，透過購物節活動App與平台，可直接連結至電商平台上的「台中專區」進行線上消費。

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