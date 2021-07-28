台中大雅大林路龜裂嚴重 預計8月底前改善完工

台中市大雅區大林路是連接神岡國4交流道及大雅台10線中清路重要道路，車流大且常有重車通行，因多年未刨鋪，路面受損龜裂，影響行車安全。立委楊瓊瓔偕同台中市議員吳顯森今日邀請建設局長陳大田前往會勘要求改善，獲市府同意編列1250萬元進行路平，施工道路全長2064公尺，寬度8.3公尺，總面積約1萬7100平方公尺，8月底前完工。

大雅區員林里里長張本侒說，大林路平常車流量大，因10多年路面未全線重新刨除鋪設，致路面凹凸不平，嚴重影響行車安全，希望能儘速改善。

楊瓊瓔表示，今年4月接獲張本侒里長反映後，立即邀集建設局養工處前往會勘，建議能將路面做全面性改善，便利民眾安全通行。楊瓊瓔強調，大林路已多年未有全面性的施工，對用路人而言每天使用的道路感受是最直接的，大林路的重鋪對交通安全性有助益，屆時讓當地居民有條平安的道路回家。

吳顯森說，大雅區大林路10多年未徹底整修，以往市府都是用補丁的方式「敷衍」，致使道路品質不佳，常發生意外事故，嚴重危害用路人生命安全。4月接獲張本侒里長陳情後，偕同楊瓊瓔立委透過道路平整計畫爭取1250萬元修補，由養工處負責路面重新刨除鋪設工程，修建一條嶄新、平坦又安全的道路供民眾使用。