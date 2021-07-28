中市霹靂小組成軍10年 萌娃小警察見證霹靂爸受獎

外界聞風喪膽的「霹靂小組」，台市警局保安大隊特勤中隊成軍十年，大隊長王子雄特別頒獎嘉勉5名戰果豐厚的資深霹靂特警，其中警員賴君岳一雙兒女身穿小小警察制服到場，與父親一起朗誦感謝狀內容，並說「長大後要像爸爸一樣成為帥氣特警」，童真話語萌翻全場，相當溫馨。

台中市警察局保安大隊特勤中隊，也就是外界耳熟能詳的「霹靂小組」，迄今成軍邁入第十年，特勤員警除例行巡邏外，更支援各警分局執行快打、攻堅、逮捕，甚至荷槍實彈的攻堅任務。

保安警察大隊大隊長王子雄感念隊部資深特勤同仁貢獻，前天(26日)特別頒獎感謝5名資優特警，分別是：小隊長黃泰猛、警員潘迦福、李世全、劉昱廷、賴君岳。

值得注意的是，從警14年、34歲特警賴君岳，曾支援霧峰分局荷槍實彈查獲地下改造兵工廠、第五分局攀降破獲詐欺機房等任務，頒獎那天全家總動員，6歲女兒與4歲兒子身穿小小警察制服，跟父親一起帥氣登場，共享榮耀。

王子雄與賴員帶著孩子念出感謝狀上的內容，展現霹靂特警鐵漢柔情的一面，小朋友更說，「以後要像爸爸一樣成為帥氣特警」，場面溫馨又逗趣。