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中市誤丟2瓶AZ鬧烏龍 盧秀燕：政風調查是疏忽也要處分

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯區衛生所疑棄置紙箱時一併將AZ疫苗丟棄，紙箱遭人撿走後，疫苗被棄置在西屯區陳姓蛋商的蛋箱內。記者陳宏睿／攝影
台中市西屯區衛生所疑棄置紙箱時一併將AZ疫苗丟棄，紙箱遭人撿走後，疫苗被棄置在西屯區陳姓蛋商的蛋箱內。記者陳宏睿／攝影

台中市衛生局西屯區衛生所今清點發現短少2瓶AZ疫苗，衛生局緊急報警處理，警方追查是工作人員將還有2瓶疫苗的紙箱，誤為空紙箱而丟棄，被一名資源回收男子撿走，衛生局領回2瓶疫苗。市長盧秀燕今表示，已啟動政風調查，不管是否疏忽或有其他原因，都必須處分相關人員。2瓶疫苗不會用來施打，將報廢。

市府表示，台中市西屯區衛生所前天周一傍晚清點AZ疫苗，發現短少2瓶，急向警方報案，警方獲報追查，發現是工作人員將紙箱誤以為是空紙箱丟棄。警方表示，接獲報案後，2瓶疫苗是由一名資源回收的男子撿走，陳姓男子送到派出所。

盧秀燕表示，這2瓶疫苗因在常溫過久，不會用來施打。盧秀燕，此事非常不應該，另啟動政風調查，積極查辦，即使最後查明是疏忽所致，也會處分相關人員。

盧秀燕並指出，目前台中疫苗覆蓋率18歲以上人口34%；占全市人口28.37%，且剩餘率15.54%是六都最低，未來仍秉持有疫苗就快打，爭取時效。

台中市長盧秀燕說明疫苗烏龍案，指即使疏忽也不行！圖／取自中市官網
台中市長盧秀燕說明疫苗烏龍案，指即使疏忽也不行！圖／取自中市官網

新冠疫苗 AZ疫苗

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