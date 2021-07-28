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調降警戒進城人多了 台中300路公車即日增加四成運量

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
行駛台中台灣大道300路公車，即日起增加班次。
行駛台中台灣大道300路公車，即日起增加班次。

疫情警戒調降到二級，台中市政府交通局統計台灣大道公車運量逐步回升，300路公車即日起調整增加四成行駛班次，以因應乘客的搭乘需求。

台中市公車300路行駛台中火車站到靜宜大學之間的公車路線，有台中客運、統聯客運、巨業交通聯合營運，全線行駛於台灣大道的公車專用道，經過多個學區、商圈、交通轉運站以及政府機關，為台中重要市公車路線之一。

交通局長葉昭甫表示，客運業者依民眾乘車需求滾動檢討，目前台灣大道公車運量逐步回升，300路公車即日調整發車班距，行駛班次較三級警戒期間增加四成運能。

葉昭甫說，目前是暑假期間，屬公車路線營運淡季，請業者視路線實際載客人數滾動式檢討，逐步恢復原核定服務班次或增班。

發車班距：平日)尖峰時段：每3到8分鐘一班車次；離峰時段每10到20分鐘一班車次；夜間時段：每20到30分鐘一班車次。假日離峰時段：每10到20分鐘一班車次；夜間時段：每20到30分鐘一班車次。

公車 台中市 中火

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