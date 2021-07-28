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世展會獲贈電腦補數位落差 弘道推月餅助銀髮就業

中央社 / 台中28日電

各級學校因疫情遠距教學，弱勢家庭面臨數位設備短缺問題，中國附醫今天捐贈電腦給世展會助弱勢學童，而弘道老人福利基金會也推出月餅禮盒，所得將推動銀髮就業。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，各級學校停課改遠距教學，對於弱勢家庭而言，因為數位設備短缺而面臨數位學習困境，中國醫藥大學附設醫院今天結合由鉅建設、林增連慈善基金會捐贈30部電腦與500包白米給台灣世界展望會。

世展會指出，目前在中彰投地區共有11個服務據點，服務1萬多名兒童，受到疫情影響，許多隔代教養及單親家庭，因家中缺乏主要經濟來源，或因父母失業，生活陷入困境，有些弱勢學童無法取得可供線上學習的電腦，也面臨學習空窗期，邀請大家加入「看見希望，讓愛轉動，防疫送愛不打烊」行列，幫助弱勢孩子能擁有快樂學習的機會。

獲贈電腦的小全表示，遠距教學時，他和弟弟只能一起使用媽媽的手機連線，但螢幕小，畫質也不佳，現在有了電腦，就可以解決這些問題。他還寫了卡片感謝中國附醫與林增連慈善基金會的愛心。

弘道老人福利基金會則結合百年漢餅品牌舊振南餅店推出「不老中秋月餅禮盒」，禮盒中還有祝福小卡片可以手機掃描聆聽不老料理人錄下的祝福話語，將祝福隨著月餅禮盒一起傳遞。

弘道基金會表示，月餅禮盒的收入扣除成本後，將全數捐助弘道基金會在不老夢想125號推動的「銀髮就業」活動，歡迎企業及民眾訂購，傳遞一份暖暖心意，也支持銀髮就業。

遠距教學 月餅 疫情

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