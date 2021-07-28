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影／疫情衝擊！手足共用1手機上課 企業捐電腦白米應急
中國醫藥大學附設醫院有感於新冠肺炎疫情衝擊弱勢家庭、學子受教權，今天攜手由鉅建設、林增連慈善基金會，延續台灣世界展望會「紅包傳愛」活動，添購30台筆電、100包白米捐助受助學童，獲捐一台筆電的「小學」說，他先前和弟輪流使用媽媽工作要用的手機上課，他感謝媽媽、導師讓他得完成線上學習，現在獲捐電腦，他會好好珍惜，並用功學習來報答。
世展會中區辦事處區處長胡婉雯說，統計全國4.8萬名受助兒有7000多人無電腦可用，其中很多是手足共用一支手機，經推動「看見希望，讓愛轉動，防疫送愛不打烊」活動後，尚缺3000多台，盼更多人響應。
即將升國一的「小全」說，疫情期間線上教學，他和升國小五年級的弟弟只好央求從事餐飲業工作的媽媽把手機借給他們兄弟倆使用，除了手機螢幕小、連線的過程畫質常變成「馬賽克」，更困擾是兄弟倆同一時段上課，感謝媽媽排除萬難，把該連絡事項先完成，也感謝導師讓他可以延後一小時補課，一對一教學。
中國附醫院長周德陽說，院方秉持董事長蔡長海回饋社會理念，今年初與投入世界展望會「紅包傳愛」活動後，得知弱勢家庭在疫情警戒下，生活困頓及學童遠距上課數位落差立即伸援，除了捐電腦等物資，並由教學志工們利用醫院汰換下來的電腦協助北屯加恩堂學童課輔班架設數位電腦教室，以及台中浸信會課輔班課輔課程等。
林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，基金會延續其父林增連樂善好施的精神，與中國附醫攜手響應台灣世界展望會活動，盼緊急支應偏鄉弱勢家庭的迫切需求，減輕貧童家庭壓力，並捐助筆電，使孩子停課不停學，防疫居家學習不間斷，傳遞滿滿的正能量，讓良善的力量影響力擴大。
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