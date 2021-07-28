大甲鐵砧山劍井遊憩區大改造 預計8月啟用再現風華

台中市政府觀光旅遊局去年投入2500萬元，推動「大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程」，針對劍井廣場及國姓廟步道周邊環境改善進行整修，將劍井周邊整修為開闊的開放空間，並增設多項與鐵砧山歷史融合的解說導覽設施，歷經9個月施工，今年8月中旬將完工開放。

相傳早年劍井是鄭成功部屬拔劍刺地而湧出泉水，因此叫做劍井，每年端午節，劍井的午時水都供不應求。民間相傳午時水具有開運除穢的功用，透過劍井保留發揚，遊客可與台灣過去生活文化連結。

觀旅局表示，劍井遊憩區為大甲鐵砧山風景特定區相當具有歷史文化的焦點，劍井更為過去鐵砧山八景之一，以往高聳的擋土牆遮蔽了劍井的面貌，使遊客較難找到劍井位置，此次改造以景觀重塑劍井為開闊空間，提升能見度。

改善工程也設立許多跟劍井歷史與民間傳說相關解說導覽設施，包括明鄭遺跡「劍井」、名人與名蹟「劍井碑」、劍井傳奇故事、國姓鳥傳奇、鄭成功乘大鯨入鹿耳門、鄭成功生平、鄭成功祈水圖等故事，並且於劍井旁加入「劍井」大字，提升能見度，讓往來遊客能一眼看見劍井位置。

另外，並於劍井大字旁題上擷取自台中文史工作者陳炎正詠劍井的詩「為訪名山上鐵砧，鄭王祠畔豁胸襟。草生殘壘春風蕩，井湧靈泉劍氣深。」為劍井增添文化氣息，體驗遊客可細細品味。