快訊

東奧看見「台灣」好感動？他揭奧運政治殘酷

鴻海買疫苗被政府吃豆腐？沈富雄爆郭台銘深夜致電內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷2021年票卡來了 8月1日起18站詢問處可買到

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運公司發行2021年票卡。圖／中捷提供
台中捷運公司發行2021年票卡。圖／中捷提供

台中捷運公司推出2021年度票卡，8月1日起在18個車站詢問處販售。中捷表示，2021年度票卡不限量販售，但限定2021製作，每張100元。

中捷表示，2021年度票卡為電子票證一卡通，延續去年2020設計，以中捷LOGO重複纏繞圖案，運用錯視原理，創造空間感，有如不同方向的捷運車輛，象徵著台中四通八達交通樞紐的地理位置。

2020年度票卡推出後即販售一空，許多卡迷反映來不及購買，中捷公司決定今年度票卡改為本年度經常性販售，購買數量不限，民眾可以隨時到18個車站詢問處購買。

中捷公司表示，每款票卡都當特製紀念卡來設計，試營運時推出的中捷logo款，主打台中捷運車站「輕、簡、透」概念，票卡採減法設計，單純呈現中捷LOGO，識別度強烈。

台中捷運 一卡通

延伸閱讀

警戒降至二級人潮出來了！ 中捷載客量成長32.5%

台中捷運住哪一站好？ 網友推這兩站：生活機能不錯

中捷配合警戒降級 7月27日起縮短尖峰、假日班距

微解封首日 中捷營運到下午5點載客量成長兩成

相關新聞

中捷2021年票卡來了 8月1日起18站詢問處可買到

台中捷運公司推出2021年度票卡，8月1日起在18個車站詢問處販售。中捷表示，2021年度票卡不限量販售，但限定2021...

台中購物節 8月迎「報復性消費」

疫情昨降級，台中市長盧秀燕宣布，8月將推出第3屆台中購物節，振興後疫情經濟。台中市經發局長張峯源說，去年購物節登錄金額高...

買二手機車 任意險記得辦轉移

機車單價不低，不少人選擇價格較低的二手機車，有消費者陳情，過戶機車時以為任意險也會跟著移轉，出車禍後申請理賠被拒絕，質疑...

疫情影響 南投新生採電腦編班

南投縣國中新生學力檢測因為疫情停辦，昨天由南投縣教育處採電腦亂數編班，在YouTube上直播，力求公開透明。教育處長陸正...

怡心園淪爛尾樓？ 彰縣府8月重發包

彰化田尾的「怡心園」工程，獲中央補助打造田尾公路花園的門面，但工程爭議不斷，縣府去年與工程承包商解約重新規畫。立委陳素月...

玫開四度 世界果醬大賽摘金

南投縣埔里鎮花農章思廣、郭恩綺夫婦栽種花卉20年，堅持有機栽植食用玫瑰，今年以自家玫瑰搭配台中柑橘製成果醬，參加世界柑橘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。