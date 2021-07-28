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中捷2021年票卡來了 8月1日起18站詢問處可買到
台中捷運公司推出2021年度票卡，8月1日起在18個車站詢問處販售。中捷表示，2021年度票卡不限量販售，但限定2021製作，每張100元。
中捷表示，2021年度票卡為電子票證一卡通，延續去年2020設計，以中捷LOGO重複纏繞圖案，運用錯視原理，創造空間感，有如不同方向的捷運車輛，象徵著台中四通八達交通樞紐的地理位置。
2020年度票卡推出後即販售一空，許多卡迷反映來不及購買，中捷公司決定今年度票卡改為本年度經常性販售，購買數量不限，民眾可以隨時到18個車站詢問處購買。
中捷公司表示，每款票卡都當特製紀念卡來設計，試營運時推出的中捷logo款，主打台中捷運車站「輕、簡、透」概念，票卡採減法設計，單純呈現中捷LOGO，識別度強烈。
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