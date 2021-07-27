改行當農夫種出優質苦瓜 獲選虎年溪湖月曆主題蔬菜

彰化縣溪湖鎮民巫耀洲6年從工廠退休，跨行當農夫種夏季熱銷蔬菜苦瓜，他動腦觀察種植環境，思考如何種出好吃的苦瓜，今年被公認品質優良，獲選為溪湖鎮果菜市場明年月曆主題蔬菜。

巫耀洲在工廠上班多年，60歲退休，自忖體能狀況很好，聽從親友建議利用祖先傳下來的農地種苦瓜。

他說，親友也種苦瓜，可以指導他，再加上以前任職工廠經常動腦解決一些現場問題，跨行種苦應該不是難事。

巫耀洲選種白玉苦瓜，種苗春天定植後50天至60天開花，讓蜂蜜自然授粉，4月到8月採收。他說，品質和收成數量因當年氣候而有所不同，例如去年幾乎沒收成，他找不出原因，在施肥和預防病蟲害下功夫，今年收成和品質都令人滿意。

溪湖鎮長黃瑞珠兼任溪湖鎮果菜公司董事長訪視入選明年溪湖鎮果菜公司月曆主題蔬菜的傑出農民，並了解種植技巧和關心行情；黃瑞珠到西寮里參觀巫耀洲的苦瓜園，對瓜棚下結實纍纍的白玉苦瓜，讚不絕口，請教栽種技術和如何選購好品質苦瓜。

巫耀洲說，要注意土質和排水，年年種苦瓜，應注意土質變化，用適量肥料滋養土地，現在極端氣候讓天氣長期炎熱或暴雨，要留意農園排水，天氣炎熱病蟲害多，最好採用生物殺蟲比較環保安全，非得用農藥的時候應遵守用藥規定，等藥化消散才能採收。

他又說，白玉苦瓜的熟度看當果實瘤狀粒和肋條，如果突起飽滿，果皮如白玉光滑，即可採收，若果皮轉為黃色，代表苦瓜過熟，他不是「老巫賣瓜」，真的很多顧客誇獎他的苦瓜沒苦味，目前產地批發價40元至50元，他每天採收避免「瓜熟蒂落」浪費美味的苦瓜。