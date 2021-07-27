疫情下醫護負擔增加 蔡培慧送百合致謝兼助花農

疫情增加醫護人員工作負擔，也影響民眾對花卉的需求，行政院中服執行長蔡培慧牽線產業協會，今天分送百合花給南投縣草屯鎮衛生所、草屯療養院，向醫護致謝並實質協助花農。

由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，集會活動、人民團體會員大會大幅減少，連帶影響花卉銷量，而防疫期間醫護人員很辛苦，因此，台灣百合產業發展協會透過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧牽線，今天贈送一批百合花給南投縣醫護人員。

蔡培慧說，百合花語是偉大的愛，她今天帶著純潔、大器的百合花到草屯鎮衛生所、衛生福利部草屯療養院，希望以花香撫慰醫護人員的辛勞，而今天是疫情警戒降級首日，雖然大家可稍微喘口氣，但還是要提醒戴好口罩、勤洗手消毒、保持社交距離。

蔡培慧說，這批鮮採百合花來自南投縣仁愛鄉清境地區，是台灣百合花重要產地之一，由於疫情影響，婚喪活動、畢業用花等民生需求大減，為紓解花農困境，行政院農業委員會農糧署基於推廣花卉，提供相關花卉協會補助購買，她牽線將這批百合花送給偉大的醫護。

草屯療養院長藍祚鴻說，療養院在警戒期間擔負多項公醫防疫使命，包括支援衛生福利部徵用的集中檢疫所，除感謝執行長蔡培慧於警戒降級第一天就送花打氣，也感謝這段時間大眾對醫院的鼓勵，送來暖心咖啡、點心、防疫物資等，還提供營養品給住院病人。

另外，埔里鎮公所今天也在中山路三段種植麒麟花美化環境，鎮長廖志城說，選用埔里在地花卉業者研發的無刺麒麟花品種，耐旱、常綠、易照顧，相當適合美化槽化島，今天種植除讓道路環境更美麗，也希望活絡疫情後經濟發展，提振花卉產業低迷士氣。