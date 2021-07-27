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室內空間不足無法設隔板 彰化小吃店家仍不內用

中央社 / 彰化27日電

全國疫情降到2級，餐廳雖開放內用，不過彰化縣內大多數小吃店家，考量到室內空間不足無法保持距離、設置隔板等因素，為了做好防疫及避免違法，選擇不內用只開放外帶。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，疫情警戒從今天起降為2級，餐飲業符合相關防疫規範者，可開放內用；彰化縣長王惠美今天特別前往一間義大利麵餐廳，視察業者防疫措施，也坐在設有隔板的餐桌上，拉下口罩喝飲料，直呼自己已好長一段時間不曾在餐廳內用。

王惠美說，彰化縣要求餐飲業者一定要遵守用餐座位全面設置隔板以及桌距、不同桌人員間保持1.5公尺以上2項措施，才能開放內用，也要提醒民眾在防疫期間，在外用餐不能鬆懈，民眾內用要選擇有設置隔板、保持桌距、提供個人套餐的餐廳。

至於彰化縣內小吃店大多仍只開放外帶、不內用，像是彰化市阿泉焢肉飯只開放外帶，店家看到排隊民眾太多太密集，還會提醒民眾拉開排隊間距。

彰化市著名的阿璋肉圓雖設有顧客專用的用餐區，不過考量到內用規範多以及疫情，暫時不開放外帶；北斗鎮有肉圓業者原本今天要開放內用，不過發現製作的隔板不符合衛生局的要求，內用臨時喊停。

有小吃業者指出，他們的店面很小，如果開放內用，為了維持社交距離1.5公尺，恐怕同一時間只能讓2、3名客人用餐，加上疫情還不是完全穩定，乾脆不開放內用，雖然收入減少，但至少有生意可做。

疫情 小吃

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