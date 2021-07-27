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支持在地運動選手 台中市設培訓獎助金鼓勵

中央社 / 台中27日電

台中市柔道好手楊勇緯在東奧奪銀為國爭光，市府運動局今天表示，為鼓勵在地選手，108年設置「台中市績優選手培訓獎助金」辦法，提供平時培訓金給予實際支持。

台中市體育選手屢創佳績，台中市運動局長李昱叡指出，為培育在地運動選手，市長盧秀燕上任後即指示運動局加速制定相關辦法，於108年9月增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」辦法。

李昱叡表示，這項培訓獎助金辦法自108年全國運動會開始施行，連同109年全國中等學校運動會選手，在賽會中獲得金、銀、銅牌選手，每月都可獲得績優獎助金獎勵，藉此培育與鼓勵選手，再創佳績。

以台中市田徑好手陳傑為例，李昱叡指出，陳傑在108年全運會拿下400公尺跨欄金牌，寫下6連霸紀錄，除可獲得既有新台幣30萬元金牌獎金外，依市府增訂培訓獎助金辦法，可再每月領取1萬2000元培訓獎助金，領取期間直至下屆全國運動會，總計24個月可領取28萬8000元培訓獎助金，加上金牌獎金30萬元，於賽程間共可獲58萬8000元獎金。

李昱叡說，績優運動選手培訓獎助金第1年動用市長預備金支應，但為優化獎助金制度，市府自109年起首度編列專責預算2000萬元，累計迄今已撥付4790萬元額度，且除績優運動選手培訓獎助金外，市府去年更「加碼提高1倍」全民運動會2類獎金，希望鼓勵選手勇奪佳績，以獲得金牌為例，原法規額度僅獲得5萬元，提高1倍後可得10萬元。

台中市 金牌 盧秀燕

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