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台中市優質水蜜桃評鑑結果出爐 冠軍楊詠盛獲1萬5千元

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市優質水蜜桃果品評鑑活動，評鑑依據水蜜桃外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分。圖／台中市農業局提供
台中市優質水蜜桃果品評鑑活動，評鑑依據水蜜桃外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局輔導和平區農會今天在和平區農會展售中心舉辦「110年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」，共66組報名參賽，依水蜜桃外觀果形、質地風味及糖度等項目進行評分，農友楊詠盛勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人，第二名是農友李東榮及林美子，第三名則由農友蔡芳松、張桔寬及余耀南獲得。

農業局表示，這次評鑑活動邀請行政院農業委員會台中區農業改良場、種苗改良繁殖場、農業試驗所及國立中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審委員，經評審仔細品嘗評分後，由大里區楊詠盛勇奪冠軍，成為今年度的水蜜桃達人，可獲獎金1萬5000元；第二名為和平區李東榮及豐原區林美子，各可獲獎金1萬元；第三名為和平區蔡芳松、張桔寬及余耀南，各可獲獎金5000元。

農業局表示，台灣的高海拔水蜜桃最初從美國及日本引進，栽種在梨山，後來再從梨山引種至拉拉山，兩地因氣候差異，產期略有不同，梨山地區水蜜桃產期較拉拉山稍晚；梨山海拔約為1800至2000公尺，較拉拉山高，又位於德基水庫附近，屬河谷地形氣候，早晚溫差10度以上，有利於水蜜桃累積糖分，因此，梨山生產的水蜜桃品質優良且甜度高，汁多、肉細、果粒大，飽滿且色澤紅潤，甜度更可達17度以上，產期約在每年7月中旬至7月底。

農業局指出，台中市梨山地區為全台灣最大的水蜜桃產區，去年栽培面積達454公頃，年產量約2725公噸；現在7月正值梨山地區水蜜桃盛產期，正是最佳品嘗時機，今年因新冠肺炎疫情，實體行銷通路深受打擊，期望透過果品評鑑活動向大眾推薦梨山地區的優質水蜜桃，可向和平區農會04-25941546電話訂購。

今天評鑑活動，農業局主任秘書陳柏宏、和平區公所秘書王正顯、和平區民代表會代表徐裕傑及管慧莉，和平區農會、東勢區農會、大里區農會、太平區農會代表都參加，市議員冉齡軒也派員共襄盛舉。

台中市優質水蜜桃果品評鑑活動。圖／台中市農業局提供
台中市優質水蜜桃果品評鑑活動。圖／台中市農業局提供

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