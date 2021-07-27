中市餐飲開放內用 有業者觀望盼父親節檔期

全國COVID-19疫情今天降為2級警戒，台中市有限制開放餐飲內用，雖然有餐飲及百貨公司美食街開放內用，但仍有部分業者對開放抱持觀望，也有期待父親節檔期帶來轉機。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，3級警戒從27日降為2級，針對餐飲開放內用，台中市實施「限制性開放」內用，業者須落實中央與地方防疫指引，包括容留數、實聯制、桌與桌間距大於1.5公尺、同桌設隔板或梅花座等。

對於餐飲今起開放內用，台中市業者態度不一，包括寬心園蔬食、阿秋大肥鵝等餐廳都表示期待已久，祭出抽獎、優惠打折等迎客；另新天地餐飲則仍觀望中，而鼎王集團在台中市的各品牌餐廳預計29日開放內用，並規劃到8月8日為止推出多項優惠活動。

台中市多家百貨公司除恢復正常營業時間外，美食街也同步開放內用，包括中友百貨、廣三SOGO百貨、台中大遠百、大魯閣新時代等，但部分共食性的餐廳如海底撈仍未開放內用，維持外賣方式。

中友百貨副店長陳俊華表示，自上週宣布疫情警戒即將降級後，上週末來店人潮明顯增加，而且觀察消費者神情也較之前3級警戒時，顯得更輕鬆自在。

今天起開放內用的阿秋大肥鵝餐廳表示，餐飲業在疫情期間受到衝擊，雖然多數業者轉為外帶及外送營運方式，仍然艱辛，隨著警戒降級開放內用，適逢父親節檔期，特別推出「爸氣食足」優惠活動，依照菜色款式提供顧客來店自取或低溫冷凍宅配等服務。

星享道酒店預計8月起2樓餐廳可以預約內用，並推出4款父親節饗宴，有熟食外帶餐，也可在酒店內享用，業者表示，無論是防疫措施或美味料理都準備好了，消費者可以放心。