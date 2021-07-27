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防疫女神愛心到南投 賈永婕捐「救命神器」給埔基

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
藝人賈永婕協助捐贈的救命神器HFNC已送達埔里基督教醫院，院方相當感謝。圖／埔里基督教醫院提供
藝人賈永婕協助捐贈的救命神器HFNC已送達埔里基督教醫院，院方相當感謝。圖／埔里基督教醫院提供

藝人賈永婕號召友人募資購買救命神器HFNC捐贈各大醫院，除了疫情熱區，醫療資源不比都市的南投縣也收到了，埔里基督教醫院日前也獲贈1台HFNC，而賈雖未現身，但已讓院方好感謝，回贈當地特產百香果，盼讓她多補充維他命C。

今年5月中旬，本土突然爆發疫情，醫療資源陷入緊繃，專業醫療器材尤為欠缺，賈永婕為此向企業界、演藝圈友人募得數百台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）捐贈各大醫院，治療重症病患，獲讚「防疫女神」，HFNC則被稱為「救命神器」。

而國內爆發本土疫情以來，南投縣疫控狀況較穩定，雖非疫情熱區，但醫療資源不比都市醫院，埔里鎮更因要支應仁愛、國姓、魚池等偏鄉緊急救護，資源更是缺乏，賈永婕因此捐贈1台「救命神器」HFNC給當地埔基醫院，以備不時之需。

埔基醫院指出，「賈永婕的跑跳人生」粉專14日才貼文，HFNC紐西蘭總公司捐贈10台HFNC及1000套耗材，賈善心平均分配至全國北、中、南、東部醫院，埔基也名列其中，廠商快速將設備送達醫院，已由內科主任醫師楊國坤代表接受。

而「抗疫女神」賈永婕忙到分身乏術，未能親自到埔里，院方無法當面道謝，醫護人員也沒能一睹其風采，難免覺得有些可惜，但埔基醫院仍是相當感謝賈的善行，除了致贈感謝狀，更準備埔里當地特產百香果回贈，盼讓她多補充維他命C。

埔基醫院表示，偏鄉醫療資源不足，感謝賈永婕關注支持偏鄉醫療，而疫情期間，也常有民眾、店家或企業捐贈防護衣、面罩、百靈油、便當、飲品等，家登精密工業、普力生化科技致贈空氣清淨機，由衷感謝各界愛心不斷，也為醫護加油打氣。

藝人賈永婕協助捐贈救命神器HFNC，院方回贈百香果，盼讓她補充維他命C。圖／埔里基督教醫院提供
藝人賈永婕協助捐贈救命神器HFNC，院方回贈百香果，盼讓她補充維他命C。圖／埔里基督教醫院提供
家登精密工業致贈2台醫療級空氣清淨機給南投縣埔里基督教醫院，院方相當感謝。圖／埔里基督教醫院提供
家登精密工業致贈2台醫療級空氣清淨機給南投縣埔里基督教醫院，院方相當感謝。圖／埔里基督教醫院提供

疫情 埔里 偏鄉 賈永婕

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