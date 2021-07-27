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疫情警戒降至2級首日 南投未現爆炸性出遊潮

中央社 / 南投縣27日電

疫情降溫，警戒降級首日遇上班日，南投縣溪頭、日月潭、合歡山、奧萬大等景點，今天都沒出現「爆炸性」出遊潮。由於疫情仍未結束，南投縣政府提醒遊客要遵守各項防疫規範。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，今天起到8月9日調降疫情警戒標準至第2級，降級第1天適逢上班日，日月潭、合歡山、玉山塔塔加等景點遊客普遍不多；宗教場所有條件開放，南投縣竹山紫南宮仍不開放內殿，信眾只能在拜亭祈福，並保持社交距離。

溪頭自然教育園區實施總量管制，溪頭每天入園人數為承載量40%、上限3500人，根據園方統計，截至今天中午約1300多人入場，估算今天入園人數不會超過上限；日月潭方面，雖然乘船碼頭重新開放，但遊艇業目前只提供包船服務，未行駛散客交通船，加上是平日，整體遊客不多。

仁愛鄉知名景點有合歡山武嶺、奧萬大國家森林遊樂區、清境農場等，太魯閣國家公園合歡山區停車場降載一半，武嶺觀景台容留人數為52人，今天雖非假日，但武嶺人車仍進進出出，一直有遊客在武嶺觀景台拍照留念，太魯閣國家公園管理處、警方派員到場管制。

先前防疫「微解封」，武嶺就出現違規停車、遊客在深夜、清晨「擠爆」等亂象，太管處今天指出，警戒降級後，將聯合保七總隊第九大隊持續執行合歡山防疫管制措施，將機動派員巡查，尤其武嶺為遊客打卡重點區域，更會加強巡查容留控管及取締違規行為。

奧萬大入園上限800人，今天上午僅115名遊客，林務局南投林區管理處表示，園區遊客中心展示室、多媒體視聽室、生態教室空間較小，考量防疫仍暫不開放；天池山莊也暫緩開放；除鯉魚潭步道因坍方及聯外道路修繕工程仍無法開放，轄管自然步道都開放。

武嶺 太魯閣國家公園 合歡山

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