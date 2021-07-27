光田醫院募款做愛心 募集近23萬元助弱勢孩童度過困境

疫情影響下，很多弱勢家庭頓失收入來源，弘毓基金會服務育有發展遲緩孩童、家境清寒家庭，因而發起「疫童相挺，有你救好」救助行動，光田綜合醫院號召同仁響應，共募集22萬7700元善款，將能提供給150戶受困家庭急難救助金及防疫物資箱，幫助弱勢家庭的孩童度過困境。

弘毓基金會今天將裝滿愛的物資車，開到光田醫院大門口，由副院長張肅婷代表院方將支票交給弘毓基金會，在疫情趨緩之際，也象徵把這陣子各界對醫護人員的關心與愛分享給更需要的人。

光田綜合醫院副院長張肅婷表示，疫情期間，大眾都將關懷目光聚焦在醫護人員上，但社會角落也有更多受疫情影響，日子要過不下去的弱勢家庭，得知弘毓有許多服務個案需要幫助，同仁紛紛加入愛心行列。光田一名護理師說，這陣子感受到外界對醫護滿滿的關心，她決定也要將這分愛傳遞，捐出一點心意。

「謝謝白衣天使叔叔阿姨！」「你們是最棒的防疫英雄。」弘毓基金會近日陸續將光田捐贈的關懷金與防疫物資箱送到受困家庭中，並告知物資來自於在醫院工作叔叔阿姨的關心，小朋友童言童語說出感謝的話。

弘毓基金會表示，許多服務家庭都因為疫情生活大受影響，其中先天聽障的嘉軒已經小學六年級，平時由阿嬤照顧，但阿嬤前陣子因車禍住院，現在由姊姊代為照顧，這段期間收入銳減，過得很辛苦。嘉軒雖然無法像正常孩子表達語言，卻在拿到物資時，在白紙上一筆一畫寫出「謝謝叔叔阿姨，讓阿嬤不會那麼辛苦。」表達他的感謝。

光田響應弘毓「疫童相挺」行動計畫，各部門自願加入愛心行列，包含管理中心、財務、人資、總務、資訊、採購、企劃、公服室、社工室等行政單位，藥劑部、醫事部、檢驗科、放射科、營養室，以及主治醫師、呼吸治療師、護理部、護理師等醫療團隊，共61位前後線的抗疫人員募集22萬7700元。