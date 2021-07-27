民代抨擊田尾怡心園工程成爛尾樓 彰縣府：8月發包

彰化縣田尾鄉怡心園改造工程不順利，縣政府上個月底與工程承包商解約，立法委員陳素月、縣議員黃盛祿和賴澤民等人今天察看怡心園現況，抨擊怡心園景觀越改越爛，縣政府分明擺爛；縣政府回應表示，後續工程預定8月發包，7月30日上午10點在田尾鄉公所5樓會議室舉行說明會，讓大眾更了解工程全貌和後續作法，同時聽取民意。

立法委員陳素月、縣議員黃盛祿和賴澤民、田尾鄉民代表許世昌、李建宏、陳孟杰今天到怡心園，察看停工後的廣場、廁所、停車場、綠地等設施和景觀，大搖其頭，附近商家抱怨怡心園工程一再延宕，影響遊客前來的旅遊意願。

陳素月說，「田尾城鎮之心（怡然自得，五感生心－田尾迎賓之心）計畫」是前縣長魏明谷向營建署爭取的建設，2019年5月核定，那時王惠美已就任縣長，同年12月上網招標，2020年2月動工，工程一延再延，迄今工程進度僅45.88%，政府今年6月23日與包商解約，1.28億元工程淪為「爛尾樓」，公共工程委員會和檢調單位有必要好好調查其中有什麼貓膩。

「怡心園改造工程越改越爛，縣政府跟包商解約後擺爛，怡心園變成傷心園。」黃盛祿批評縣政府斥資上億元，規畫設計粗製濫造，未落實監工，怡心園工程多次延宕，花了8000多萬只蓋了兩間半成品的廁所，600多個停車場重劃後剩120個，公共工程款不知花到哪裡，對飽受疫情影響的周邊商家更是雙重打擊，檢警調單位一定要調查有什麼弊案。

附近商家苦水滿腹，抱怨怡心園工程規畫設計不採納民意，「哪有人把兒童大型遊憩設施放在納骨塔前面？」怡心園原有停車場啟用15年，設施完善沒損壞被硬生生拆除，現場改得亂七八槽，大家已經講到不想講，「講也沒用，縣政府有他們的一套講法，隨便他們要怎麼樣」。

縣府城觀處事後回應表示，「城鎮之心工程計畫-田尾迎賓之心營造工程」2018年8月14日規劃設計決標，是縣政府延續性建設案，因廠商持續未能有效派工，影響工程進度，縣政府不得不終止契約，請建築師對剩餘工程重新編列預算書，預計8月重新上網招標並年底前完成工程，縣政府7月30日上午10點在彰化縣田尾鄉公所五樓會議室舉行說明會，聽取民意，歡迎鄉親蒞臨。