賀后里之光楊勇緯奪柔道銀牌 中社花市推台中人半價
東京奧運柔道選手楊勇緯拿下我國首面銀牌，楊勇緯是台中后里人，位於后里的中社花市為慶賀楊勇緯創佳績，即日起推出台中人享賞花半價優惠，還送向日葵花種子一包。
中社花市表示，楊勇緯拿下我國柔道史上首面奧運銀牌，他是后里之光，后里人與有榮焉，因此推出優惠，即日起設籍台中市的人，憑證件得享賞花半票60元優惠，優惠活動到110年8月31日止；另外加碼送，購買賞花門票再送向日葵種子一包。
今天是全國疫情三級警戒降為二級首日，中社花市已有遊客入園賞花，遊客說在家悶太久，到戶外戴口罩，安全又可紓壓，中社花市表示，園內花海區目前正盛開的有火焰雞冠花丶鼠尾草丶向日葵和各種奇特的匏瓜絲瓜丶荷花(娃娃蓮)丶 千曲草等花卉。
各種絲瓜與匏瓜也都結實纍纍，翠白絲瓜就是現在超火紅的削皮絲瓜，還有超長的絲瓜、一條條滑不溜丟的奇祥丶奇美蛇瓜、有稜的角瓜、梨仔匏、水滴匏丶長花匏等種類，吸引遊客拍照。
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