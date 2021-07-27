快訊

東奧羽球／首度擊敗男雙世界第一 麟洋配晉級8強賽

「又跟國際要疫苗又捐國產」 國民黨爆政府要送友邦高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鎮瀾宮首日開放入廟 凌晨3點半開廟門有人半夜就到

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮今天開放入廟參拜，信徒到媽祖前面跪拜。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今天開放入廟參拜，信徒到媽祖前面跪拜。記者游振昇／攝影

全國疫情三級警戒今天降為二級，寺廟可開放入廟參拜，台中大甲鎮瀾宮今天首日開放，凌晨3點30分開放入廟，晚上12點就有信徒到廟門口拜且等，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，今天預估入廟參拜1000人次，和平常日差不多。

鄭銘坤表示，鎮瀾宫內有開放式天井設計，空氣好，進廟好像在廟外，他說疫情下大家恐慌，大家希望到寺廟拜拜，有心靈寄託，廟方依防疫規定，要求民眾進廟前需實名制，量體溫，保持社交距離，口罩全程戴，不能擲筊抽籤，除非民眾自己帶來，這幾天和工作人員開會討論過，開放進廟拜，要加強防疫。

鄭銘坤說，鎮瀾宫廟內空間夠大，因此向台中市府申請廟內容留人數到99人，且鎮瀾宮工作人員每周要快篩一次，如果有人感冒，就拜託對方不要上班，要到醫院檢查，他呼籲全國一起配合防疫，戰勝病毒。

鎮瀾宮今天凌晨3點30分開放進廟拜，今天凌晨零點，就有信徒在廟外拜，凌晨3點30分廟門一開，信徒已進廟，信徒說等這一刻等好久，終於可以近距離看看媽祖，和媽祖說說話，感覺心裡很踏實；很多長輩帶全家人到廟內拜，對著媽祖神像說「媽祖婆你好，請保佑大家平安」。

大甲鎮瀾宮今天開放入廟參拜，民眾排隊入潮。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今天開放入廟參拜，民眾排隊入潮。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今天開放入廟參拜，地面有安全社交距離標示。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮今天開放入廟參拜，地面有安全社交距離標示。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮 媽祖 疫情

延伸閱讀

疫情降級明上路 雲嘉南寺廟有條件開放

警戒降2級 雲嘉宮廟有條件開門民眾近距有感祈福

影／北港朝天宮明開放進廟參拜 發號碼牌限制50人進廟

台中大甲鎮瀾宮明開放入廟參拜 信徒興奮：期待已久

相關新聞

影／鎮瀾宮首日開放入廟 凌晨3點半開廟門有人半夜就到

全國疫情三級警戒今天降為二級，寺廟可開放入廟參拜，台中大甲鎮瀾宮今天首日開放，凌晨3點30分開放入廟，晚上12點就有信徒...

彰投公園解封設備禁用 不同調

今天疫情降級，南投雙龍瀑布七彩吊橋仍不開放，因當地部落人口老化，憂遊客群聚會釀疫情。彰化基層解禁鬆緊不一，北斗玄璣公園不...

影／防疫警戒降級前夕花價回升 彰縣田尾農會估兩個月後穩定

明天解封加上農曆7月宗教用花多，今天彰化縣花卉產地批發價已回到防疫第三級警戒前的水準，田尾鄉農會預估景氣和買氣回升較慢，...

彰化15家日照服務機構重啟服務 前提長輩需先接種疫苗

彰化縣15家社區式日照服務長照機構今天起重啟服務，由於不少長輩宅在家都二個多月，希望微解封後可以回到日照中心，目前縣內3...

獨／陳時中不反對降級後打麻將 隔板業者研發專用隔板

疫情警戒明天降級，因室內人數放寬為50人，有了邀朋友一起打麻將的空間。中央流行疫情中心指揮管陳時中今亦表示，如果能把口罩...

降低疫情衝擊 中市推振興經濟大補帖5大藥方

針對COVID-19疫情期間個人及產業受到衝擊，台中市政府今天推出振興經濟大補帖，規劃個人、產業、租金、稅捐及新經濟共5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。