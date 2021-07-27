影／鎮瀾宮首日開放入廟 凌晨3點半開廟門有人半夜就到

全國疫情三級警戒今天降為二級，寺廟可開放入廟參拜，台中大甲鎮瀾宮今天首日開放，凌晨3點30分開放入廟，晚上12點就有信徒到廟門口拜且等，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，今天預估入廟參拜1000人次，和平常日差不多。

鄭銘坤表示，鎮瀾宫內有開放式天井設計，空氣好，進廟好像在廟外，他說疫情下大家恐慌，大家希望到寺廟拜拜，有心靈寄託，廟方依防疫規定，要求民眾進廟前需實名制，量體溫，保持社交距離，口罩全程戴，不能擲筊抽籤，除非民眾自己帶來，這幾天和工作人員開會討論過，開放進廟拜，要加強防疫。

鄭銘坤說，鎮瀾宫廟內空間夠大，因此向台中市府申請廟內容留人數到99人，且鎮瀾宮工作人員每周要快篩一次，如果有人感冒，就拜託對方不要上班，要到醫院檢查，他呼籲全國一起配合防疫，戰勝病毒。