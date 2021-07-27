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影／鎮瀾宮首日開放入廟 凌晨3點半開廟門有人半夜就到
全國疫情三級警戒今天降為二級，寺廟可開放入廟參拜，台中大甲鎮瀾宮今天首日開放，凌晨3點30分開放入廟，晚上12點就有信徒到廟門口拜且等，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，今天預估入廟參拜1000人次，和平常日差不多。
鄭銘坤表示，鎮瀾宫內有開放式天井設計，空氣好，進廟好像在廟外，他說疫情下大家恐慌，大家希望到寺廟拜拜，有心靈寄託，廟方依防疫規定，要求民眾進廟前需實名制，量體溫，保持社交距離，口罩全程戴，不能擲筊抽籤，除非民眾自己帶來，這幾天和工作人員開會討論過，開放進廟拜，要加強防疫。
鄭銘坤說，鎮瀾宫廟內空間夠大，因此向台中市府申請廟內容留人數到99人，且鎮瀾宮工作人員每周要快篩一次，如果有人感冒，就拜託對方不要上班，要到醫院檢查，他呼籲全國一起配合防疫，戰勝病毒。
鎮瀾宮今天凌晨3點30分開放進廟拜，今天凌晨零點，就有信徒在廟外拜，凌晨3點30分廟門一開，信徒已進廟，信徒說等這一刻等好久，終於可以近距離看看媽祖，和媽祖說說話，感覺心裡很踏實；很多長輩帶全家人到廟內拜，對著媽祖神像說「媽祖婆你好，請保佑大家平安」。
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