影／防疫警戒降級前夕花價回升 彰縣田尾農會估兩個月後穩定

明天解封加上農曆7月宗教用花多，今天彰化縣花卉產地批發價已回到防疫第三級警戒前的水準，田尾鄉農會預估景氣和買氣回升較慢，可能兩個月後才能穩定，除了繼續賣力行銷花卉材料箱，也請民眾把鮮花當成生活的一部份，多買國產鮮花支持台灣農業。

田尾鄉盛產菊花、非洲菊、洋桔梗，彰化縣花卉批發市場的大黃菊每把均價110元至120元，小菊70元至80元，非洲菊50元至60元，洋桔梗80元至90元，但這些鮮花的最高拍賣單價都衝破百元，洋桔梗最高價180元，大黃菊最高價168元，小菊和非洲菊的最高價都是117元。

鄉農會總幹事吳政憲今天指出，6月梅雨損傷露天栽種的花卉，撐過雨季的花最近採收上市，因災後產量略減，拍賣價格本來就比較好一點，適逢防疫警戒降級，可以舉辦小型活動，鮮花預定量開始增加，農曆7月宗教用花量也多，幾個因素重疊墊高了鮮花產地拍賣價格。

他說，這波本土疫情對民眾心理層面衝突很大，即使完全解封，民眾恐怕不敢貿然鬆懈，整體景氣可能需要2到3個月才回升，鮮花買氣跟著景氣走，可能兩個月後逐漸回歸到沒疫情之前的穩定，鄉農會持續行銷花卉材料箱，並感謝農糧署、縣政府補助大型花卉佈展，縣政府協助賣100箱花卉材料箱已完售，經過這波疫情，鄉農會將把網購當作未來經營重點，幫助農民開拓銷售管道。