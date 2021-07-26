彰化15家日照服務機構重啟服務 前提長輩需先接種疫苗

彰化縣15家社區式日照服務長照機構今天起重啟服務，由於不少長輩宅在家都二個多月，希望微解封後可以回到日照中心，目前縣內38家日照中心共有15家提出申請，約有200位長輩將回日照中心，不過要回日照中心的長輩必須已經打過疫苗逾14天，否則每周仍需檢附快抗原快速篩檢陰性證明才能回到長照中心。

彰化縣長王惠美今天到員林市左鄰秀家人社區長照機構關心長輩，王惠美說，許多長輩都希望能夠儘早再來長照機構，縣府從16日起就有條件受理恢復服務申請，縣內38家中有15家提出申請，希望長輩要顧好身體，特別在疫情期間應儘速施打疫苗，日照長照機構將會逐步解封，服務長輩。

目前彰化縣社區式日照服務長照機構工作人員共197人，均已施打疫苗，施打率100%，而長輩要回到日照機構，也需接種疫苗並滿14天，若未接種疫苗或已接種未滿14天，需於接受服務前提供3日內抗原快速篩檢陰性證明。

彰化縣白玉功德會總幹事邱暉智表示，感謝縣府團隊守住這波疫情，讓長照機構能夠順利恢復服務，目前配合縣府防疫措施，一天兩次消毒，備妥快篩試劑提供家屬篩檢等，期望疫情能夠更加穩定，讓有失能、退化困擾的長輩能夠安心來到長照機構接受更加妥善的照顧。