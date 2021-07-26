影／彰縣球場、運動中心27日解封 班鳩媽占籃網當巢還下蛋了
明天警戒降二級，彰化縣員林市員林公園原本很夯的泡茶區、下棋區的封鎖線會解除，民眾可以戴著口罩坐在那裡休息，但仍需保持安全距離，不能拿下口罩，公所表示，如果市民不遵守，仍會做滾動式修正，再度封閉；員林市的籃球場也開放打球了，但還是要戴口罩、保持安全距離，所以不建議三對三鬥牛，可以自己投籃。
員林市公所在三級警戒期間，把公園內的籃網綁起來，不讓民眾使用，以免群聚，由於公園內又沒什麼人，沒想到有班鳩媽媽竟佔著籃網當鳥巢了，還生了蛋，目前在員林公19的籃網還有鳥媽媽在孵蛋，公所傾向不打擾鳥媽媽，等孵出小鳥，該籃網再開放。
彰南運動中心、和彰北運動中心27日起也開放入內運動，調整開放時間為下午2時到晚上10時，彰南運動中心執行長胡崇浩表示，籃球場、羽球場、桌球場體適能中心均開放，但游泳池、盥洗室、兒童遊戲室、哺集乳室仍不開放，這二天教練都加強設施的清消，入內除了喝水外，不能飲食，而各球場和適能中心同一時段只開放最高70人入場。
彰化縣府教育處體育設施科長喬麗文表示，彰南運動中心環型跑道也採單一入口實聯制管制，運動時要全程戴口罩，保持二公尺社交距離。
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