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降低疫情衝擊 中市推振興經濟大補帖5大藥方

中央社 / 台中26日電
台中市政府今天推出振興經濟大補帖，規劃個人、產業、租金、稅捐及新經濟共5大藥方，內容涵蓋53項振興措施。圖／台中市政府提供
台中市政府今天推出振興經濟大補帖，規劃個人、產業、租金、稅捐及新經濟共5大藥方，內容涵蓋53項振興措施。圖／台中市政府提供

針對COVID-19疫情期間個人及產業受到衝擊，台中市政府今天推出振興經濟大補帖，規劃個人、產業、租金、稅捐及新經濟共5大藥方，內容涵蓋53項振興措施。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，部分民眾及產業受到疫情衝擊，台中市長盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會指出，市府今天推出「台中市政府振興經濟大補帖」，確保台中市經濟量能持續發展，避免遭受疫情衝擊過大。

盧秀燕表示，因應疫情不同階段，台中曾陸續推出「紓困九箭」、「紓困十方」、規劃「蔬菜箱」、外帶外送推廣方案、線上宣傳台中農特產等措施，獲得良好成效。

市府研考會主委吳皇昇進一步說明，「振興經濟大補帖」有5大藥方，包括「個人紓困與振興」、「產業紓困與振興」、「租金減免」、「稅捐緩徵減免」、「新經濟振興」等面向，提出53項振興措施，涵蓋個人、企業與產業面。

吳皇昇指出，「振興經濟大補帖」內容除了既有的「紓困十方」的17項政策措施不間斷外，再提出21項新興的紓困措施和15項新經濟振興措施，協助市民朋友及產業團體加速經濟復原速度。

吳皇昇強調，目前已盤點超過1143處場域，至少有10萬人可回歸教育、照顧和工作，中市府將持續秉持照顧民眾健康及振興經濟等兩大主軸，持續滾動檢討及精進各項振興措施。

疫情 台中市 盧秀燕

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