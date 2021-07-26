聽新聞
test
0:00 / 0:00
降低疫情衝擊 中市推振興經濟大補帖5大藥方
針對COVID-19疫情期間個人及產業受到衝擊，台中市政府今天推出振興經濟大補帖，規劃個人、產業、租金、稅捐及新經濟共5大藥方，內容涵蓋53項振興措施。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，部分民眾及產業受到疫情衝擊，台中市長盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會指出，市府今天推出「台中市政府振興經濟大補帖」，確保台中市經濟量能持續發展，避免遭受疫情衝擊過大。
盧秀燕表示，因應疫情不同階段，台中曾陸續推出「紓困九箭」、「紓困十方」、規劃「蔬菜箱」、外帶外送推廣方案、線上宣傳台中農特產等措施，獲得良好成效。
市府研考會主委吳皇昇進一步說明，「振興經濟大補帖」有5大藥方，包括「個人紓困與振興」、「產業紓困與振興」、「租金減免」、「稅捐緩徵減免」、「新經濟振興」等面向，提出53項振興措施，涵蓋個人、企業與產業面。
吳皇昇指出，「振興經濟大補帖」內容除了既有的「紓困十方」的17項政策措施不間斷外，再提出21項新興的紓困措施和15項新經濟振興措施，協助市民朋友及產業團體加速經濟復原速度。
吳皇昇強調，目前已盤點超過1143處場域，至少有10萬人可回歸教育、照顧和工作，中市府將持續秉持照顧民眾健康及振興經濟等兩大主軸，持續滾動檢討及精進各項振興措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言