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配合疫情降級 參山處遊客上梨山品嘗水蜜桃

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請遊客上梨山吃水蜜桃。圖／參山國家風景區管理處提供
配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請遊客上梨山吃水蜜桃。圖／參山國家風景區管理處提供

配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處今宣布亦放寬谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等遊客中心的遊客容留人數為承載人數之50%，而目前正是梨山水蜜桃成熟時，參山處邀請遊客上山吃水蜜桃。

參山處代理處長曹忠猷表示，轄內遊客中心與非封閉型遊憩據點已完成清潔和消毒，提供遊客安全舒適的遊憩環境。封閉型景點雖放寬容留量為承載人數之50%，以谷關與梨山遊客中心為例，最高將可同時容留50人進場，空間較小的梨山遊客中心則最高同時容留15人參觀。

但是，谷關溫泉公園內的泡腳池，因較難維持適當社交距離，將比照游泳池仍持續關閉至8月9日。

為了做好防疫，參山處仍提醒遊客進入遊客中心須採實名制、量體溫、戴口罩及維持適當社交距離。而遊客中心內的互動裝置因涉及肢體接觸仍暫停使用至8月9日。

各轄區停車場也提高車輛容留數至總數的50%，避免人潮群聚。參山處將隨時加強監測人流聚集狀況，倘有人流密度過高情形，也會適時宣導分流、管制或封閉。

配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請遊客上梨山吃水蜜桃。圖／參山國家風景區管理處提供
配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請遊客上梨山吃水蜜桃。圖／參山國家風景區管理處提供
配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請遊客上梨山吃水蜜桃。圖／參山國家風景區管理處提供
配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處邀請遊客上梨山吃水蜜桃。圖／參山國家風景區管理處提供

梨山 社交距離 國家風景區

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