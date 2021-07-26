配合疫情降級 參山處遊客上梨山品嘗水蜜桃

配合明天疫情降級，交通部觀光局參山國家風景區管理處今宣布亦放寬谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等遊客中心的遊客容留人數為承載人數之50%，而目前正是梨山水蜜桃成熟時，參山處邀請遊客上山吃水蜜桃。

參山處代理處長曹忠猷表示，轄內遊客中心與非封閉型遊憩據點已完成清潔和消毒，提供遊客安全舒適的遊憩環境。封閉型景點雖放寬容留量為承載人數之50%，以谷關與梨山遊客中心為例，最高將可同時容留50人進場，空間較小的梨山遊客中心則最高同時容留15人參觀。

但是，谷關溫泉公園內的泡腳池，因較難維持適當社交距離，將比照游泳池仍持續關閉至8月9日。

為了做好防疫，參山處仍提醒遊客進入遊客中心須採實名制、量體溫、戴口罩及維持適當社交距離。而遊客中心內的互動裝置因涉及肢體接觸仍暫停使用至8月9日。