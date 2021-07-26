彰化縣立國高中師今打疫苗 補教、私立高中職得等中央

彰化縣立國、高中教職員工今天起到7月29日施打新冠肺炎疫苗，第一階段造冊4091教職員工，但有國立高中教職員今天在彰化防疫說明記者會上詢問何時輪到他們，對此，彰化縣長王惠美說，彰化縣國立高中與私立高中職主管機關是教育部，必須等到中央疫苗核撥再施打。

家長都期盼孩子早日回到學校上課，教育部爭取高級中等以下教育階段教職員工及教育相關工作人員列入公費疫苗專案施打對象，彰化縣國小教師、行政員工共7384人，7月19日起一連四面開打新冠疫苗，今天接著為4千多名縣立國、高中教職員施打，雖為教育部專案，但彰化縣調度縣內提供疫苗施打，疫苗有限下衛生局也沒把握中央是否會補回疫苗數量給地方政府。

王惠美說，縣內縣立國高中已開始打疫苗，但國立高中與私立高中職教職員疫苗是由教育部造冊， 必須等中央核撥疫苗再施打，先前蘇貞昌院長承諾，會在開學日前讓所有老師前打到疫苗。

明天降級，許多家長希望讓孩子回去補習班上課，但彰化縣補教業目前還未開始施打疫苗，老師必須做快篩自我監測，補教業預計造冊有3千多人，彰化必須等中央撥疫苗下來才能施打。

針對明天防疫降級，彰化縣長王惠美也強調，7月27日起到8月9日全國降為二級警戒，餐飲業等飲食場所內用座位，應全面使用隔板，非同住者的室內非必要的社交活動仍繼續禁止，包括飲食、喝茶聊天、唱歌、打麻將打牌等。

但彰化多家知名小吃業者都不開放內用，包括彰化市阿璋肉圓、北門口肉圓、肉粽和肉圓等都只外帶，排隊名店彰化市慶豐牛排三級警戒期間難得祭出打折外帶優惠，還有主打桌菜的黑公雞風味餐等仍維持內用，業者大都認為疫情不穩定，空間不足而暫不開放內用。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，降級後室內人數須低於50人，雖有婚宴會館提出內用防疫計畫申請，但建議業者再等等，先從低於50人的小吃餐廳恢復開始。