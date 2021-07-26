台中今零確診 補教教職員工周四開打

台中市今天本土、境外、快篩都是零確診，市府統計至中午已接種市民達737712人，施打率達18歲以上人口的31.44%、全體市民的26.16%。對於日前林新醫院確診個案15659，經匡列相關接觸者1311人，已有1255採檢陰性，尚有56人採檢中。

市長盧秀燕說，今仍開快打站替3個系統市民施打，分別是透過唐鳳系統預約的市民、國高中老師，和大眾運輸的第一線人員，包括台中捷運和公車司機；上午總計開了56場快打站，為24206人施打，下午還有42場進行中。

她說，目前凡18歲以上都可以去唐鳳系統預約，這是全民開放的，不分年齡也不分類別，另外，台中市府則是依中央公布的類別，目前是一至八類。而市府也特別關心教育、長照、社福、身心障礙這四大系統的疫苗接種，會優先照顧，也會安排疫苗施打。

盧秀燕說，因此，除了目前進行中的施打作業，接下來還有補教系統的教職員工，這是「教育系統的最後一塊拼圖」，以及居家托育的保母、視障以及聽障市民和即將參加全國運動會、代表台中市參加的選手和教練等，本周四安排在快打站施打；選手和教練並會配合主辦城市分3梯次進行，好可以安心參賽。這4系統的相關局處會造冊並陸續進行通知，請配合通知時、地前往施打。

她說，這些安排都是系統性一波波的安排，會以整體為考量，若造成個人的不便，要請市民多包涵。 台中市今仍開快打站替3個系統市民施打，分別是透過唐鳳系統預約的市民、國高中老師，和大眾運輸的第一線人員。圖／台中市政府提供 台中市今天本土零確診。圖／台中市政府提供 台中市已接種市民達737712人，已達18歲以上人口的31.44%。圖／台中市政府提供

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