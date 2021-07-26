中市補教業、保母29日可打疫苗 盧秀燕：錯過只能預約

台中市長盧秀燕今在防疫說明會「報佳音」，7月29日（周四）將為補教業的教職員工、居家托育保母、視障聽障及全運選手教練射疫苗，因屬系統性一波一波打下來，須依時間地點到快打站接種疫苗，錯過就得回到中央疫苗接種預約系統。

盧秀燕表示，台中市優先照顧四大系統，包括教育、社福、身心障礙與長照等，都會安排疫苗注射。她宣布本周四將為補教系統的教員工接種疫苗，教育的系統的最後一塊拼圖，目前幼教、國小、國高中教職員工都已陸續注射。

第二系統是居家托育，在市府有登記的合格保母，家庭式的托育人員，安排注射疫苗。第三，視障與聽障市民，市府會造冊通知，並提供協助到快打站。第三是即將參加全國運動會的選手與教練，配合主辦城市，將分三梯次造冊施打，讓選手安心訓練、比賽。市府針對上述類別，今起開始通知，在7月29日到全市快打站接種，都是中央已同意造冊接種的對象。

盧秀燕強調，這些都是配合中央一波一波打下來，有整體性，施打過程有行業別或系統別，有人反映當天有事或地點太遠，是否能擇期再打？盧秀燕說，這些都是系統性的安排，會以整體考量，如果錯過就只能向市民致歉，務必得配合快打站的時間與地點，造冊與疫苗都須計算，須遵守中央相關規定。