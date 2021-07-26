別等得獎牌才拍照 台中多位議員為基層體育請命

台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人今天為基層體育請命指出，東京奧運台灣選手表現耀眼， 台中選手楊勇緯勇奪柔道銀牌，市長盧秀燕當天到選手家祝賀拍照；但市府在鎂光燈與獎牌的背後，更應該重視基層三級體育的發展困境，呼籲台中市政府要充實專任運動教練、增加運動防護員、提高運動獎金，做選手的後盾靠山，才是真正的「雪中送炭」，才能健全體育的推動。

議員謝志忠表示，運動員都是非常真誠熱血，當選手的時候拼的就是成績，卸下舞台心中想的就是傳承，回到三級基層體育，向下扎根，這是一種運動人的使命感；且學校有專業穩定的教練，對基礎體育發展，就可以順水推舟、事半功倍，自然可以拿到好成績，他建議台中市政府，充實專任運動教練，讓運動人有未來，也可以傳承訓練下一代，打造體育界的正向循環。

張玉嬿說，優秀的運動選手參與競技，過程中並非一帆風順，市府應支持他們的備戰狀態，可是台中市「績優運動選手培訓獎助金」是六都後段班，全運會個人金銀銅牌選手每月發放1萬2000、4000、2000元，加總竟比不上北桃高的金牌選手2萬以上，難以穩固選手長期辛苦訓練。

王立任表示，每項運動都會累積運動傷害，從前游泳國手李詹瑩因過度訓練的運動傷害只好放棄參加奧運就可看出選手在漫長的訓練過程中所受的傷害，這也顯現出運動防護員對選手運動生涯的重要性；台中市今年雖然推出「運動代表隊運動防護暨物理治療補助計畫」給各國中小申請運動防護員補助，但是名額只有19所，加上體育署109學年度補助14所高中職的運動防護人員巡迴服務計畫，合計有運動防護員的學校只有33所，是全部134所運動團隊學校的25%，離一校至少要有一位運動防護員的目標還很遠；他要求市政府明年應增加運動防護員補助名額，讓更多選手可以從小就有適當的防護與醫療照護，而不會因為受傷就提早斷送運動生涯。