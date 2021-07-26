開放公園不開放遊憩設施 彰縣基層不同調

明天起，防疫警戒從第三級降至第二級，基層不敢降級但作法鬆緊不一，北斗鎮公所繼續封閉停用玄璣公園，思恩公園、扶輪公園開放但封閉休憩設施，溪湖鎮解封所有公園和運動場，休憩設施不開放使用。

防疫警戒明天降為第二級，縣政府公告縣立戶外運動場所的使用規範，休憩設施應定時消毒，如果沒單一出入口得不開放。各鄉鎮市公所參酌辦理，規定方面有所調整，為了讓鄉親有運動的空間，即使非單一出入口也照樣開放，但考慮防疫，都在休憩設施作管制。

北斗鎮公所明天開放思恩公園、扶輪公園、心動廣場，無論成人或兒童的休憩設施因缺乏人力定時消毒，仍然用封鎖繩圍繞不開放，去年4月17日啟用的玄璣公園大部分是兒童遊憩設施，鎮公所全園封鎖不開放。

二林鎮公所明天開放長青、三民等公園，也開放園區成人休憩設施，洪醒夫公園開放但籃球場仍維持封閉，鎮長蔡詩傑說，等年輕人注射疫苗，有保護力之後再開放比較適合，所有公園的兒童遊戲設施都封鎖。

溪湖鎮公所今天派員拆除公園和運動場的封鎖繩，明天起開放，休憩設施也是因缺乏人力定時消毒，沒拆封鎖繩繼續禁止使用。