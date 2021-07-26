林明溱：南投剩336劑莫德納疫苗 不會打不完遭回收

南投縣長林明溱今天說，南投縣只剩336劑莫德納疫苗，並已配到醫院排定預約對象施打，屆時就一劑莫德納疫苗都不剩，絕無3000劑莫德納疫苗來不及打完將被中央回收的情形。

根據中央流行疫情指揮中心統計至23日深夜11時，共有3批號莫德納疫苗、約7萬劑最晚將於8月6日到期，其中南投縣被公布莫德納疫苗還剩1428劑，不過根據南投縣政府昨天數據，只剩336劑莫德納疫苗。

但指揮中心發言人莊人祥昨天下午接受媒體訪問時，卻口誤說剩下3000多劑，之後莊人祥發現數據說錯，已請刊登的媒體更正為1000多劑。

這項數據讓林明溱相當不滿，除縣府昨天已發澄清說明，林明溱今天再親自接受媒體聯訪表示，南投縣絕無3000多劑莫德納疫苗來不及施打完畢將被中央收回的情事，希望中央不要一直追逐不周延、不精準的統計數字，不斷放話打擊地方施打疫苗的努力與效率，而是應正面回應地方需求，快配足疫苗。

林明溱表示，中央昨天指南投縣還有3000多劑莫德納疫苗沒打完，但事實上，截至25日晚間6時，只剩336劑莫德納疫苗，並已配到醫院，排定30日前供給預約的孕婦等對象施打，屆時就一劑莫德納疫苗都不剩，何來3000劑，害得縣府不斷被無疫苗可打的縣民責罵，中央這樣打擊、抹黑地方政府，才是居心叵測。

林明溱說，中央應正視全國疫苗不足、疫苗覆蓋率提升緩慢等問題，快為人民買到、取得更多好疫苗，更不要再抹黑地方政府疫苗施打執行率或速度，而是要想辦法避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台，因有民眾沒依約施打而有疫苗剩下，甚至放到過期等問題。