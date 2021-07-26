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歐亞舞作「愛麗絲」世界首演 台中歌劇院8月1日推直播

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
「愛麗絲」世界首演，8月1日下午兩點半在台中歌劇院臉書粉絲專頁、YouTube平台同步live演出。圖／台中歌劇院提供
「愛麗絲」世界首演，8月1日下午兩點半在台中歌劇院臉書粉絲專頁、YouTube平台同步live演出。圖／台中歌劇院提供

疫情警戒明起降級，台中國家歌劇院推出線上劇場「FUN映中」片單，「夏日放／FUN時光」系列劇場推出的全新舞作「愛麗絲」舞蹈翻玩經典奇幻小說，呈現詩意與想像交織的世界，8月1日下午兩點半在歌劇院臉書粉絲專頁、YouTube平台同步live演出，結束後，影片將開放觀賞至當天傍晚6點，讓觀眾品味舞作。

「愛麗絲夢遊仙境」大人小孩耳熟能詳，愛麗絲慵懶地躺在草地上，突然瞥見遠方白兔先生手握陀錶匆忙經過。好奇跟隨，卻意外掉進通往未知的洞穴。洞穴裡瀰漫如夢境般的薄霧，依稀可見四周黑白相映，空間寂靜無聲彷彿萬物凝結；愛麗絲跟著白兔先生緩緩邁出腳步，踏進充滿驚喜的奇幻旅程……

「愛麗絲」原訂7月底在台中歌劇院世界首演，為讓觀眾安心享受藝術盛宴，改「線上LIVE直播」演出，丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞透露，LIVE直播版除舞蹈現場演出，打造有別於眾人印象中的「夢遊仙境」另加碼讓觀眾看到部分幕後花絮，進一步認識藝術家們台上台下的樣貌。

丞舞製作團隊受邀與瑞士琉森舞蹈劇場跨國共製，編舞家蔡博丞首度以兒童文學為題材，大膽翻玩西方經典文學作品「愛麗絲夢遊仙境」邀金獎舞作「浮花」原創設計群，作曲李銘杰、燈光設計張廷仲、影像設計張博智三度攜手創作，台灣舞者與瑞士琉森舞蹈劇場舞者攜手演出，當奇幻繽紛的西方童話故事，注入東方禪意水墨元素，交織古典優雅又具新意的想像世界。

台中歌劇院藝術總監邱瑗說，疫情漸緩，希望漸進式地讓觀眾重拾劇場演出的現場感，稀釋疫情帶來的焦慮，線上live直播「每位觀眾都坐特等席」用最佳的視野欣賞精采舞作「愛麗絲」。

台中歌劇院 劇場 直播

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