為疫苗快打站打氣 民代陸續送愛心相挺支持防疫

民代為疫苗快打站打氣，台中市議員陳清龍和周永鴻陸續送餐盒飲料到快打站，為防疫人員加油，也感謝他們在防疫第一線的付出。

台中市議員陳清龍議員體恤快打站工作人員的辛勞，會同召台中市繁榮葫蘆墩促進會常務理事陳錦發、陳明溪賢昆仲準備餐盒、咖啡、茶飲送至豐原區的4個快打站，感謝醫護人員及志工的付出。

台中市繁榮葫蘆墩促進會常務理事陳明溪，透過平台預約在7月21日施打疫苗後，體認到工作人員的辛苦，看見這群無名英雄的默默付出，特地與陳清龍及同為促進會常務理事的哥哥陳錦發商議，共同加碼提供豐原區4個快打站的中餐餐盒和飲品，希望能對快打站的工作人員表示感謝的心意、帶來正能量。

市議員周永鴻為了替已經忙碌數個禮拜的快打站人員加油打氣，今天也贊助潭子3個快打站飲料、咖啡與水蜜桃，其中一間咖啡業者也在杯子上貼上鼓勵第一線人員的貼紙，增添溫馨氛圍。

周永鴻說，台中市快打站開設以來，潭子區潭子國小、僑忠國小與潭秀國中3個快打站一週至少會開設3天，由潭子區公所、潭雅神3區戶政事務所、3校教職員以及醫療院所支援疫苗施打。他看見第一線人員任勞任怨辛苦付出，希望付出一點心意給快打站人員鼓勵。