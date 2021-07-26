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迎降級！溪頭明可現場購票入園 日月潭開放包船

聯合報 / 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導
全國疫情警戒明起降至第二級，日月潭將開放乘船遊湖，但現階段僅提供包船觀光。圖／本報資料照
全國疫情警戒明起降至第二級，日月潭將開放乘船遊湖，但現階段僅提供包船觀光。圖／本報資料照

全國疫情警戒明起降至第二級，南投縣清境、合歡山、奧萬大、溪頭等風景區對照微解封，人流管控再鬆綁，停車容留數也提高；日月潭則重啟碼頭營運，並開放包船觀光遊湖，但支應散客的交通班船仍暫緩開放，一般遊客想搭船得再等等。

縣府指出，因應疫情警戒降級，縣內各風景區依照中央指引鬆綁觀光、餐飲禁令，其中全縣餐飲雖全面開放內用，但須遵守中央防疫規範，採梅花座或隔板，提供個人餐點為優先，各觀光景點人流仍需降載控管，但人車容留量較微解封時提高。

而縣府管轄的「清境高空觀景步道」參觀人數從微解封上限1200人，明起提高至1500人，也就是總量管制3000人降載50％；「信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋」則因部落尚未達成共識，因此明天仍暫不開放，後續會再依地方意見調整公告。

清境農場則從微解封時的3000人，明起至8月9日放寬至4000人，場方表示，近幾年的最大入園入數約在8000人，因此依上限值實施降載，國民賓館單日訂房人數則管控在150人，餐廳開放內用，但採人員分流、延長時段，不提供合菜。

合歡山地區各停車場容留量，停車數從微解封降載僅剩4成，調整為原停車格總數的50％，當地知名指標「武嶺亭」平台人流從18人，明起放寬至52人；另松雪樓住宿修正降載為房間總數8成，滑雪山莊則仍暫不開放。

奧萬大森林遊樂區入園數維持微解封時的800人，但住宿從降載5成提高至8成，餐廳開放內用，同時段限50人以內，僅提供套餐或盒餐；溪頭自然教育園區明起開放現場購票，但限制3500人入園，若達上限值將採一進一出管制放行。

日月潭水社、伊達邵、朝霧、玄光寺4碼頭明起全面恢復營運，同時開放乘船遊湖，但現階段僅提供包船觀光，每船次乘客減半乘載、禁止飲食等，並落實相關防疫規定；交通班船仍不開放，後續會再視疫況調整，一般散客想搭船得再等等。

全國疫情警戒明起降至第二級，溪頭自然教育園區將開放現場購票，入園人數限制3500人。圖／本報資料照
全國疫情警戒明起降至第二級，溪頭自然教育園區將開放現場購票，入園人數限制3500人。圖／本報資料照

微解封 清境 疫情

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