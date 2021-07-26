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暫不開放關懷據點 彰化醫院開視訊課程救長者認知退化

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院埔心失智據點的工作人員透過視訊帶毛巾操。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院埔心失智據點的工作人員透過視訊帶毛巾操。記者簡慧珍／攝影

明天防疫管制降級，彰化縣政府暫不放開放社區照顧關懷據點，家屬擔心失智長者因缺乏專業課程帶動，導致認知功能持續退化，衛福部彰化醫院開辦的埔心失智據點透過視訊帶長者做運動、玩遊戲，直到回到據點上實體課程為止。

上午10點視訊課程時間開始，失智長者在家人的協助下，陸續19名上網的阿公、阿婆注視電腦螢幕彼此打招呼，服務人員羅劉名英先點名，接著請長輩說出今天是幾月幾日的現實導向課程，有阿婆特別告訴大家，她女兒幫她剪短髮，引來其他人稱讚真好看。

「放輕鬆，洗背部..」埔心失智據點傳出聲響，室內人數寥寥人數，據點工作人員透過視訊帶著阿公、阿嬤做「毛巾操」發出的聲音，據點照樣熱鬧，長輩經由視訊維持著較好的認知感和體能，都玩得很開心。

彰化醫院長照部管理組長張文瀞表示，埔心失智據點5月下旬因三級警戒暫停服務，使用Line寄些圖片和影片與長者互動，可是6月底長輩到醫院打疫苗時，醫護人員發現長輩的認知感及肢體有退化跡象，因此開始在據點開視訊課程。

張文瀞說，失智長輩若沒有認知刺激會退化的很快，也因為沒有參與感而生活失序，所以他們設計了視訊的認知促進等課程，每天1小時的運動和遊戲課程，幫助長者維持體能和認知刺激，並將影片放上雲端，讓家屬抽空帶長輩做，希望長輩能維持好狀態，等疫情結束後回來相聚上課。

失智 醫護人員 疫情

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