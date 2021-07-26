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中市復課要求嚴格 全台第一個補習團体今快篩

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市補習班業者今集體報名到慈濟醫院快篩。圖／台中市補習教育協會提供
台中市補習班業者今集體報名到慈濟醫院快篩。圖／台中市補習教育協會提供

台中市政府規定，全市近3000家補習班要復課，須提出申請，並附上每名教職員工醫療院所的快篩陰性證明，日後每7天做一次，家用快篩即可。台中市補習教育協會理事長謝智芳表示，今天首日預計完成300人，中午已有100多人完成快篩，目前都呈陰性。 他強調，這是全台第一個補習班團体快篩的活動。

台中教育局長楊振昇表示，感謝業者全力配合。教育局針對業者提出復課申請，1天就完成，通知准駁。另針對2萬名補習班教職員工的疫苗問題，楊局長透露「市長在想辦法！」

台中市補習教育協會理事長謝智芳表示，該會為服務會員，今天特別和慈濟醫院潭子院區辦理補教從業人員快篩專案，當天篩完，當天拿報告。

謝智芳說，補習班業者急著復課，所以報名很踴躍，300個名額昨天早上10點開放報名，一個早上全數額滿，還要求辦第二梯。今天分成4梯，下午1點30完成。

台中市補習班業者今集體報名到慈濟醫院快篩。圖／台中市補習教育協會提供
台中市補習班業者今集體報名到慈濟醫院快篩。圖／台中市補習教育協會提供

補習 快篩 台中市

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