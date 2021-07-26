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中市圖書館27日部分解封 預約借書恢復7天取
台中市立圖書館7月27日起開放44間圖書館部分區域解封，實施人流總量管制，各館進館人數依面積計算，50人為上限，為降低室內群聚感染風險，館長張曉玲呼籲「快速取書，一次借足」減少在館內停留時間。
館長張曉玲指出，圖書館採總量人流管制，各館會依照面積計算容留人數，公告於入口處，單一時段館內總人數不超過50人。如滿額，會採取一進一出的管控方式。
館內閱覽區採間隔座或梅花座，每個座位間隔1.5公尺，閱覽桌也會架設隔板，以降低飛沫傳染機會。空間狹小或不容易維持社交距離的區域，如討論室、自習室、視聽室和公用電腦區維持不開放。
中市圖表示，針對樓梯把手、電梯按鈕等民眾經常接觸的地方每小時進消毒，公共區域每日清消。讀者借閱前和歸還後的圖書，也會使用紫外線除菌機消毒，防疫措施滾動修正。
中市圖說，三級警戒期間，7月26日前已到館預約書可延長至8月15日前取書，經統計申請量達15萬冊，目前還有1萬冊未取。中市圖提醒，7月27日起到館的預約書，保留期限恢復為7天。
中市圖指出，為降低人群接觸的風險，建議民眾多用館內的「自助借書機」借書。另也可在總館，精武、大里、烏日、豐原、外埔和霧峰以文分館等7館，利用市圖APP「手機借書」功能，直接掃描圖書條碼，完成借書，台中市立圖書館官網(www.library.taichung.gov.tw)查詢。
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