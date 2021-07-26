迎降級！彰化有補教業高規格防疫 甚至補貼學生做快篩

中央疫情指揮中心宣布明天降級，包括學校、幼兒園及補習班都放寬開放，讓不少雙薪家庭鬆了一口氣，業者指出，家長很兩極，認為光是老師打疫苗還不保險，仍有感染風險，不過彰化就有補習班業者公告除了教職員必須有3到7天快篩證明，也會願意同步幫學生做快篩，讓師生都安心，早日回歸正常學習。

彰化縣幼兒園、高國中及國小教職員陸續安排打疫苗，但補教業剛造冊完，才要開始施打，彰化有補習班在網路上公告將防疫措施拉到最高規格，除了基本防疫工作，老師將全面施打疫苗復課，老師及學生一律快篩，並由護理師到班指導操作，快篩試劑由業者補貼部分費用，若無法配合，請學生繼續居家學習。

賴姓補習班主任說，三級警戒期間都以線上上英文課，因補習班規模較小，若依照政府規範的教室容留計算，一間可容納約25人，暑假期間學生較少，都還能照顧，就怕這樣的政策延續到開學。

她也說，三級警戒2個月多，許多家長都很希望趕快將學生送到補習班，在老師還沒打疫苗前，都必須定期快篩，雖然也想幫學生做，但確實成本過高，也擔心幫國小生戳鼻孔有難度，若要求家長在家做，也未必會落實。

三級警戒幼兒園學生無法到校，也讓許多家長備感壓力，彰化劍橋幼兒園園長黃明昌說，因大多數老師已打完疫苗，僅有1、2名懷孕老師還沒打，她們必須持7天的快篩證明才能上課，但醫院和衛教站都在彰化市，較不方便。

依目前規定，學校一班教室約可容納2、30人，但這學期只剩4天，學生家長未必案排學生回來上課，8月開始是幼兒園的新學期，但許多新生家長仍有疑慮，有的想要慢一點再將孩子送去上學，相關的作業也受到影響。