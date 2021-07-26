快訊

跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

找到了！旗津海域發現男童遺體 搜救人員冒風浪打撈中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎降級！彰化有補教業高規格防疫 甚至補貼學生做快篩

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
防疫降二級，幼兒園、補教業等仍須符合防疫規定才能開放。圖／彰化縣政府提供
防疫降二級，幼兒園、補教業等仍須符合防疫規定才能開放。圖／彰化縣政府提供

中央疫情指揮中心宣布明天降級，包括學校、幼兒園補習班都放寬開放，讓不少雙薪家庭鬆了一口氣，業者指出，家長很兩極，認為光是老師打疫苗還不保險，仍有感染風險，不過彰化就有補習班業者公告除了教職員必須有3到7天快篩證明，也會願意同步幫學生做快篩，讓師生都安心，早日回歸正常學習。

彰化縣幼兒園、高國中及國小教職員陸續安排打疫苗，但補教業剛造冊完，才要開始施打，彰化有補習班在網路上公告將防疫措施拉到最高規格，除了基本防疫工作，老師將全面施打疫苗復課，老師及學生一律快篩，並由護理師到班指導操作，快篩試劑由業者補貼部分費用，若無法配合，請學生繼續居家學習。

賴姓補習班主任說，三級警戒期間都以線上上英文課，因補習班規模較小，若依照政府規範的教室容留計算，一間可容納約25人，暑假期間學生較少，都還能照顧，就怕這樣的政策延續到開學。

她也說，三級警戒2個月多，許多家長都很希望趕快將學生送到補習班，在老師還沒打疫苗前，都必須定期快篩，雖然也想幫學生做，但確實成本過高，也擔心幫國小生戳鼻孔有難度，若要求家長在家做，也未必會落實。

三級警戒幼兒園學生無法到校，也讓許多家長備感壓力，彰化劍橋幼兒園園長黃明昌說，因大多數老師已打完疫苗，僅有1、2名懷孕老師還沒打，她們必須持7天的快篩證明才能上課，但醫院和衛教站都在彰化市，較不方便。

依目前規定，學校一班教室約可容納2、30人，但這學期只剩4天，學生家長未必案排學生回來上課，8月開始是幼兒園的新學期，但許多新生家長仍有疑慮，有的想要慢一點再將孩子送去上學，相關的作業也受到影響。

補習 快篩 幼兒園

延伸閱讀

防疫明起降級 幼教、安親、補習班師資需求大

防疫降級 內政部：戶籍登記逾期8/25前補辦不罰

疫情警戒降級 逾期未辦理戶籍登記民眾依限補辦

警戒降級防疫不鬆懈 外出返家正確消毒iPhone這樣做

相關新聞

迎降級！彰化有補教業高規格防疫 甚至補貼學生做快篩

中央疫情指揮中心宣布明天降級，包括學校、幼兒園及補習班都放寬開放，讓不少雙薪家庭鬆了一口氣，業者指出，家長很兩極，認為光...

中市圖書館27日部分解封 預約借書恢復7天取

台中市立圖書館7月27日起開放44間圖書館部分區域解封，實施人流總量管制，各館進館人數依面積計算，50人為上限，為降低室...

影／「五月天」授權童醫院播「永遠的永遠」、「勇敢」

疫情全國三級警戒至今，各地醫護人員第一線抗疫，童綜合醫院和所有奮戰第一線醫護，隨時互相鼓舞士氣，在辛苦高壓的防疫過程中，...

中部加零 斬斷傳播鏈繼續篩檢

中彰投與桃竹苗昨天「加零」，為斬斷傳播鏈，包括台中林新醫院急診室工作人員、桃園特殊交友圈都擴大篩檢，截至昨晚都呈陰性，彰...

撐不住 彰化全台大飯店3億求售

不敵疫情衝擊，有30年歷史的彰化市全台大飯店，因不堪虧損，傳出8月起不再接受訂房，將停業求售，開價約3億元；南投日月潭文...

台中補教復課須申請 業者盼採報備制

台中市各類補習班近3000家，全國最多，從業人員逾2萬人。補教團體則指出，7月26日後雖可復課，但條件 「全國最嚴」復課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。