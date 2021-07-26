快訊

跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

找到了！旗津海域發現男童遺體 搜救人員冒風浪打撈中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「五月天」授權童醫院播「永遠的永遠」、「勇敢」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院感謝「五月天」無償授權播放歌曲， 讓童醫院內可播放「勇敢」等歌曲。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院感謝「五月天」無償授權播放歌曲， 讓童醫院內可播放「勇敢」等歌曲。圖／童綜合醫院提供

疫情全國三級警戒至今，各地醫護人員第一線抗疫，童綜合醫院和所有奮戰第一線醫護，隨時互相鼓舞士氣，在辛苦高壓的防疫過程中，一定要能夠繼續堅持下去，院方上月中旬向五月天所屬的相信音樂公司接洽，希望能夠在醫院內播放「永遠的永遠」、「勇敢」、「出頭天」歌曲，來為醫護同仁打氣，已獲音樂公司同意。

相信音樂聽聞後表示，願意無償授權供童綜合醫院使用，五月天也希望藉由歌曲給予醫護正面的能量，一起為守護台灣的無名英雄們加油，童醫院獲得授權後，6月28日開始定時在醫院內播放「勇敢」這首歌，並在院內公共空間播放「永遠的永遠」、「勇敢」、「出頭天」3首歌串成的組曲MV；近一個月來獲得了很大的迴響，醫護人員都覺得很感動，每天聽到歌曲後宛如充電般獲得更大的動力，也告訴自己要「勇敢」地面對各種困難。

童醫院表示，抗疫這條路，除了五月天願意用音樂來鼓勵醫護以外，來自各界的愛心捐贈不勝枚舉，無論吃的、用的、花束、卡片、信件與影片，童綜合醫院上下都感受到了來自四面八方的支持，既感動又暖心；醫院因此製作了影片傳達醫院同仁的感謝，因為有大家的愛與溫暖，讓所有前線作戰的醫護人員都能感受到力量，也感謝五月天的授權，謝謝所有人的陪伴，讓醫護可以無畏前行。

醫護人員 疫情 愛心

延伸閱讀

王毅：美轉移抗疫不力 達到打壓別國目的

抗疫女神森七七！賈永婕不忍了發文「靠北」這件事

河南暴雨成災…苦苓稱「捐款就罵王X蛋」 網友：敢罵五月天嗎？

五月天阿信4字真心話 鼓鼓、魏嘉瑩剉咧等

相關新聞

迎降級！彰化有補教業高規格防疫 甚至補貼學生做快篩

中央疫情指揮中心宣布明天降級，包括學校、幼兒園及補習班都放寬開放，讓不少雙薪家庭鬆了一口氣，業者指出，家長很兩極，認為光...

中市圖書館27日部分解封 預約借書恢復7天取

台中市立圖書館7月27日起開放44間圖書館部分區域解封，實施人流總量管制，各館進館人數依面積計算，50人為上限，為降低室...

影／「五月天」授權童醫院播「永遠的永遠」、「勇敢」

疫情全國三級警戒至今，各地醫護人員第一線抗疫，童綜合醫院和所有奮戰第一線醫護，隨時互相鼓舞士氣，在辛苦高壓的防疫過程中，...

中部加零 斬斷傳播鏈繼續篩檢

中彰投與桃竹苗昨天「加零」，為斬斷傳播鏈，包括台中林新醫院急診室工作人員、桃園特殊交友圈都擴大篩檢，截至昨晚都呈陰性，彰...

撐不住 彰化全台大飯店3億求售

不敵疫情衝擊，有30年歷史的彰化市全台大飯店，因不堪虧損，傳出8月起不再接受訂房，將停業求售，開價約3億元；南投日月潭文...

台中補教復課須申請 業者盼採報備制

台中市各類補習班近3000家，全國最多，從業人員逾2萬人。補教團體則指出，7月26日後雖可復課，但條件 「全國最嚴」復課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。