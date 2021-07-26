影／「五月天」授權童醫院播「永遠的永遠」、「勇敢」

疫情全國三級警戒至今，各地醫護人員第一線抗疫，童綜合醫院和所有奮戰第一線醫護，隨時互相鼓舞士氣，在辛苦高壓的防疫過程中，一定要能夠繼續堅持下去，院方上月中旬向五月天所屬的相信音樂公司接洽，希望能夠在醫院內播放「永遠的永遠」、「勇敢」、「出頭天」歌曲，來為醫護同仁打氣，已獲音樂公司同意。

相信音樂聽聞後表示，願意無償授權供童綜合醫院使用，五月天也希望藉由歌曲給予醫護正面的能量，一起為守護台灣的無名英雄們加油，童醫院獲得授權後，6月28日開始定時在醫院內播放「勇敢」這首歌，並在院內公共空間播放「永遠的永遠」、「勇敢」、「出頭天」3首歌串成的組曲MV；近一個月來獲得了很大的迴響，醫護人員都覺得很感動，每天聽到歌曲後宛如充電般獲得更大的動力，也告訴自己要「勇敢」地面對各種困難。

童醫院表示，抗疫這條路，除了五月天願意用音樂來鼓勵醫護以外，來自各界的愛心捐贈不勝枚舉，無論吃的、用的、花束、卡片、信件與影片，童綜合醫院上下都感受到了來自四面八方的支持，既感動又暖心；醫院因此製作了影片傳達醫院同仁的感謝，因為有大家的愛與溫暖，讓所有前線作戰的醫護人員都能感受到力量，也感謝五月天的授權，謝謝所有人的陪伴，讓醫護可以無畏前行。